Edson Quinto homenageia presidente da FOA

Matéria publicada em 31 de agosto de 2022, 18:31 horas

Volta Redonda – A maior honraria do município de Volta Redonda foi concedida ao presidente da Fundação Oswaldo Aranha (FOA), Eduardo Prado, na última terça-feira, dia 30, na Câmara Municipal. Por indicação do vereador Edson Quinto, Eduardo recebeu a Medalha Getúlio Vargas do Mérito Legislativo, e compôs a mesa da sessão solene.

A homenagem é realizada anualmente pelos parlamentares, que concedem a medalha a pessoas ou instituições que contribuem, com destaque, para uma sociedade melhor e mais justa. E foi pela atuação à frente da FOA, cujo desenvolvimento na formação de novos profissionais e atendimento à população tem se evidenciado cada vez mais, que Eduardo Prado foi uma entre as 26 personalidades contempladas na noite.

“Esse reconhecimento máximo é pela nossa mais simples obrigação, dedicação e trabalho, em favor da nossa amada Volta Redonda”. Após a entrega das medalhas, o presidente da instituição foi um dos escolhidos para discursar em agradecimento, em representação aos demais homenageados.

“A vida sem o reconhecimento do outro não se completa. Nossas conquistas se apoiam na participação da nossa família, amigos e companheiros de jornada, que passaram por muitas dores, deixaram um pouco de si em cada um de nós”, disse Prado.

O evento solene atraiu grande público ao plenário, composto, inclusive, por funcionários, professores e familiares de Eduardo, que o prestigiaram em mais um momento de reconhecimento. Durante o discurso, o presidente ainda ressaltou a relevância de ser homenageado: “A maior honra que uma pessoa pode receber pelas mãos do nosso povo é a Medalha Getúlio Vargas. Podemos dizer que agora entramos para o livro de história da nossa querida Volta Redonda”, considerou o presidente da FOA.