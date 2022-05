Edson Quinto lembra pedido a Luiz Antônio por aparelho de ressonância magnética

Matéria publicada em 18 de maio de 2022, 19:18 horas

Solicitação gerou emenda parlamentar para a compra do aparelho

Volta Redonda- O pedido do vereador Edson Quinto (PL) ao deputado federal Luiz Antônio Correa (PL) resultou em uma emenda parlamentar de bancada envolvendo o empenho dos parlamentares da esfera federal: Luiz Antônio Corrêa, Antônio Furtado, Alexandre Serfiotis (atual prefeito de Porto Real) e Chistino Áureo.

A solicitação do Edson em 2020, foi atendida prontamente por Luiz Antônio que já conhecia conhecer o trabalho desenvolvido por ele no município. O prefeito Neto, na manhã do dia 16 de maio, recebeu em seu gabinete, no Palácio 17 de Julho, o vereador, o senhor Antônio Cardoso -Presidente do PL e Luiz Fernando, presidente da Aciap, quando entregou uma cópia do empenho realizado entre o município e a empresa Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda, relacionado à compra do aparelho de ressonância magnética que será instalado em breve no Hospital Regional do Médio Paraíba Drª Zilda Arns Neumann.

Edson explica que a emenda da bancada de R$6.473.918,00 foi destinada para aquisição de um aparelho de ressonância magnética para a cidade e região: “Sempre, além do excelente atendimento, o deputado Luiz Antônio Correa junto com seus pares não pouparam esforços diante da grande demanda desse tipo de exame, acolhendo nossas solicitações, provaram o grande comprometimento com o Estado e principalmente com Volta Redonda e região”, declarou o vereador.

De acordo com Edson Quinto é tempo de comemorar,:

— É sempre uma satisfação saber que nossa população poderá alcançar essa conquista e a certeza que muitos diagnósticos serão realizados com rapidez. Sou incansável em buscar ajuda, sei que na hora de avaliar nossos pedidos, o que pesou foi a necessidade da população. Agradeço aos deputados, ao Prefeito Neto e a todos pelo empenho — finaliza Edson.