Edson Quinto se reúne com representantes dos condomínios Ingá I e II

Matéria publicada em 20 de janeiro de 2022, 16:06 horas

Volta Redonda – O vereador Edson Quinto participou do encontro que aconteceu na manhã desta quinta (20) no Ingá I e na última terça-feira, dia 18 de janeiro, no condomínio Ingá II, quando reuniu com lideranças e moradores, escutou as reivindicações em sua totalidade, junto com a SMAC – Secretaria de Ação Comunitária, e enumerando diversas ações que serão implantadas nos locais, cuidaram de algumas prioridades no Ingá II, e na reunião de hoje agendaram para o dia 18 de fevereiro uma ação comunitária, com cursos, emissão de documentos, corte de cabelo, entre outras ações.

“Eu venho acompanhando de perto e me coloco novamente a disposição da comunidade. A cidadania só acontece de verdade quando acolhemos as ideias e buscamos solucionar em benefício do bem comum.”- finalizou Edson Quinto.