Eduardo Guedes afirma que candidatura está deferida

Matéria publicada em 10 de novembro de 2020, 18:35 horas

Itatiaia – Nesta terça-feira (10), o prefeito de Itatiaia e candidato à reeleição, Eduardo Guedes, o Dudu (PSC), usou suas redes sociais para se pronunciar sobre notícias falsas a respeito de sua candidatura que estão circulando na web.

Em um vídeo publicado no Facebook, o candidato desmentiu a informação de que estaria impedido de disputar o pleito devido a um processo de cunho eleitoral aberto pelo Ministério Público Eleitoral (MPE), que imputava uma multa diária de R$ 100 mil reais à sua coligação (‘Pra Fazer Ainda Mais’). Na realidade, a ação já foi julgada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) e a decisão do órgão foi favorável a Dudu.

— O que está circulando nas redes sociais é um parecer do Ministério Público idêntico ao que teve na cidade de Resende e também no Rio de Janeiro. O que nós temos é a nossa candidatura deferida por seis votos a zero pelo TRE. E ontem, o julgamento que teve no TRE foi mais uma vitória que nós conseguimos na justiça, onde foi imputada a nossa coligação, uma multa de R$ 100 mil por dia em relação às caminhadas que estávamos fazendo. Nós entramos com um mandado de segurança e ontem foi julgado o mérito desse mandado de segurança e foi confirmada a decisão liminar, onde foi retirada a multa de R$ 100 mil imposta a nossa candidatura – explicou o candidato.

De forma bem humorada, Eduardo Guedes finalizou o esclarecimento deixando um recado aos eleitores.

— Quero aqui mais uma vez esclarecer essas fake news. Precisamos ter muito cuidado nessa reta final. Podem ficar despreocupados, nossa candidatura está deferida e o ‘pai tá on’! – disse Dudu.