Eduardo Guedes participa de caminhada em Itatiaia

Matéria publicada em 26 de outubro de 2020, 14:43 horas

Itatiaia – O candidato à reeleição para a prefeitura de Itatiaia, Eduardo Guedes (PSC), participou de uma caminhada no bairro Vila Pinheiro na tarde deste domingo (25). Ele estava acompanhado do vice, Sebastião Mantovani (PSL), candidatos a vereadores pela coligação ‘Pra Fazer Ainda Mais’ e integrantes da militância.

Durante a passeata, Dudu Prefeito conversou com comerciantes e moradores, apresentando suas propostas.

– Queremos assumir novamente o desafio e dar continuidade aos projetos para colocar nossa cidade no caminho certo. Já fizemos muito por Itatiaia e vamos fazer muito mais para que o povo esteja em primeiro lugar – contou Dudu.

O candidato ainda destacou a importância de estar perto da população e ouvir suas reivindicações.

– Não tem jeito. Um prefeito precisa ter um contato direto com o povo, entendendo o que precisa ser melhorado e buscando soluções para sanar esses problemas. Sem contar que é maravilhoso sentir o amor e a energia positiva do público e poder retribuir. É por isso que eu valorizo esse corpo a corpo com os munícipes – finalizou o candidato.