Eduardo Paes confirma presença na filiação de Leo Santos ao PSD em Barra Mansa

Barra Mansa – O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, confirmou presença na solenidade que vai marcar a filiação de Leo Santos ao PSD e a posse do Diretório Municipal do partido em Barra Mansa. O evento acontece na sexta-feira, 29 de agosto, às 19h, no Ilha Clube, Ano Bom, Centro.

Segundo o presidente estadual do PSD, deputado federal Pedro Paulo, o encontro fortalece a legenda no Sul Fluminense e amplia o diálogo com a sociedade civil, reunindo lideranças políticas locais, regionais e estaduais.

Leo Santos afirma que a filiação ao PSD representa uma escolha alinhada à sua visão de cidade e gestão pública. Entre suas metas estão o fortalecimento do partido em Barra Mansa, a instalação de uma sede própria e a criação de núcleos temáticos, como o PSD Jovem e o PSD Mulher. “Queremos ampliar a participação da juventude e das mulheres no debate político local, trazendo maior representatividade. Nosso objetivo é colocar Barra Mansa e o Sul Fluminense em destaque político no Estado do Rio”, disse.

O político ressalta ainda que sua atuação será construída de forma coletiva, ao lado do grupo que o acompanha, liderado pelo pré-candidato a deputado estadual Marcelo Cabeleireiro. “Acreditamos no fortalecimento dos municípios, na descentralização do poder e na construção de um projeto que entregue resultados reais à população, através do diálogo constante com a sociedade e entidades representativas”, conclui.