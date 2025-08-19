terça-feira, 19 agosto 2025
Eduardo Paes confirma presença na filiação de Leo Santos ao PSD em Barra Mansa

Evento acontece em 29 de agosto, no Ilha Clube, Ano Bom, Centro

by Mayra Gomes

Foto: Divulgação

Barra Mansa – O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, confirmou presença na solenidade que vai marcar a filiação de Leo Santos ao PSD e a posse do Diretório Municipal do partido em Barra Mansa. O evento acontece na sexta-feira, 29 de agosto, às 19h, no Ilha Clube, Ano Bom, Centro.

Segundo o presidente estadual do PSD, deputado federal Pedro Paulo, o encontro fortalece a legenda no Sul Fluminense e amplia o diálogo com a sociedade civil, reunindo lideranças políticas locais, regionais e estaduais.

Leo Santos afirma que a filiação ao PSD representa uma escolha alinhada à sua visão de cidade e gestão pública. Entre suas metas estão o fortalecimento do partido em Barra Mansa, a instalação de uma sede própria e a criação de núcleos temáticos, como o PSD Jovem e o PSD Mulher. “Queremos ampliar a participação da juventude e das mulheres no debate político local, trazendo maior representatividade. Nosso objetivo é colocar Barra Mansa e o Sul Fluminense em destaque político no Estado do Rio”, disse.

O político ressalta ainda que sua atuação será construída de forma coletiva, ao lado do grupo que o acompanha, liderado pelo pré-candidato a deputado estadual Marcelo Cabeleireiro. “Acreditamos no fortalecimento dos municípios, na descentralização do poder e na construção de um projeto que entregue resultados reais à população, através do diálogo constante com a sociedade e entidades representativas”, conclui.

 

