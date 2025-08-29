sexta-feira, 29 agosto 2025
Eduardo Paes recebe Medalha Getúlio Vargas em Volta Redonda

Prefeito do Rio foi homenageado em Sessão Solene que reuniu 34 personalidades de destaque

by Agatha Amorim

Foto: Divulgação

Volta Redonda – A Câmara Municipal de Volta Redonda realizou, na noite desta quinta-feira (28), a Sessão Solene para a entrega da Medalha Getúlio Vargas do Mérito Legislativo a 34 homenageados, entre eles o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. A cerimônia ocorreu às 19h, no Plenário da Câmara.

Considerada a maior honraria concedida pelo Parlamento municipal, a medalha é destinada a personalidades com destacada contribuição à sociedade. A iniciativa de homenagear o prefeito do Rio partiu do vereador Nilton Alves de Faria (Neném), por meio de Projeto de Resolução aprovado por unanimidade pelos vereadores.

“Sua trajetória de dedicação à vida pública e seu compromisso com o desenvolvimento do Rio de Janeiro engrandecem ainda mais o significado desta homenagem. Sua presença reforça a importância de reconhecer líderes que fazem a diferença não apenas em suas cidades, mas em todo o nosso Estado”, afirmou o vereador Neném.

Eduardo Paes iniciou sua carreira política como subprefeito da Zona Oeste aos 23 anos. Em 1996, foi eleito vereador e, posteriormente, deputado federal por dois mandatos. Ocupou ainda cargos de secretário municipal e estadual, antes de ser eleito prefeito do Rio de Janeiro em 2008, 2012 e 2020, sendo reeleito em 2024.

Durante sua gestão, liderou projetos estruturantes, como os preparativos para a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. Internacionalmente, presidiu o C40, grupo global que reúne grandes cidades comprometidas com o enfrentamento das mudanças climáticas. Filiado ao PSD, é reconhecido como uma das principais lideranças políticas da capital fluminense.

“Recebi a Medalha Getúlio Vargas com alegria e senso de responsabilidade. Volta Redonda tem história e peso no desenvolvimento do estado, e reforço meu compromisso de trabalhar por parcerias que beneficiem toda a nossa população”, destacou Eduardo Paes.

Foto: Divulgação

