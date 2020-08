Educadores de Barra Mansa vão conhecer estratégias tecnológicas para ensino

Matéria publicada em 17 de agosto de 2020, 18:15 horas

Barra Mansa – Um grupo de cerca de 30 educadores de Barra Mansa vai visitar, nesta quinta-feira ((20), a sede da MultiRio – Empresa Municipal de Multimeios, da Prefeitura do Rio, para conhecer novas estratégias para aprimorar o processo ensino-aprendizagem com recursos tecnológicos. A visita foi articulada por Jackson Emerick. Vinculada à Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, a MultiRio ganhou vários prêmios nacionais e internacionais, pelo seu trabalho de pesquisa e desenvolvimento de possibilidades tecnológicas em conteúdos curriculares. A estatal atua há mais de 25 anos nas áreas de mídia, tecnologia e educação.

“A pandemia do novo coronavírus afetou profundamente a rotina das escolas, trazendo desafios para alunos e educadores. Muitos especialistas acreditam que a forma de educar não será a mesma pós-pandemia. Os professores deverão estar preparados para o uso de novas estratégias para aprimorar o processo educacional com recursos tecnológicos”, explica Jackson Emerick. A intenção da visita a MultiRio, segundo ele, é permitir aos educadores conhecer os cursos e sistemas tecnológicos que a empresa dispõe e pode oferecer às prefeituras através de parcerias.

Os educadores vão se reunir com o presidente da MultiRio, Claudio Elias da Silva, que fará uma explanação sobre a gama de programas audiovisuais, jogos educacionais interativos, trabalhos nas mídias sociais, materiais gráficos de última geração, entre outros recursos que a empresa dispõe. Recentemente a MultiRio criou o programa ‘MultiRio para Todos’, com o objetivo de possibilitar o acesso a seus serviços e produtos por outras cidades. Várias prefeituras já assinaram Termo de Cooperação com a estatal.

Para Jackson Emerick, um dos grandes desafios pós-pandemia será a volta das escolas às atividades regulares. “Os estudantes da rede municipal de Barra Mansa, por exemplo, ficaram totalmente sem aulas. Como os professores destas crianças e jovens vão conseguir estimulá-los depois de tanto tempo longe das salas de aula. Este é um desafio que os educadores e a próxima gestão municipal precisarão estar preparados para enfrentar”, afirma Jackson.