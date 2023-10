Eleições 2024: “O que é bom tem que continuar”

Volta Redonda – Em sua passagem de três dias pelo Médio Paraíba, onde cumpriu uma agenda de inaugurações, anúncios de investimentos e debates com prefeitos e empresários, o governador Cláudio Castro bem que tentou, mas não teve como fugir de um assunto que mexe com todo cenário político da região. Afinal: quem o governador irá apoiar nas eleições municipais de 2024?

Numa entrevista exclusiva ao DIÁRIO DO VALE, durante a inauguração de um projeto E-tech no Ciep do bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda, Castro não titubeou ao ser questionado se caminharia ao lado do prefeito Antonio Francisco Neto nas eleições de 2024. A resposta foi taxativa: “O que é bom tem que continuar”, disse sorrindo. O governador teria uma centena de motivos para declarar apoio o prefeito que busca, em 2024, a reeleição e o sexto mandato no comando do Palácio 17 de Julho.

O fato de Volta Redonda ser a ‘metrópole’ do Sul Fluminense, faz com investimentos na Cidade do Aço reflitam na economia de toda a região. Os investimentos em Volta Redonda superam os R$ 400 milhões em dois anos. Somente a construção de uma nova Estação de Tratamento de Água (ETE), no Aero Clube, vai garantir a segurança hídrica de Volta Redonda e parte de Barra Mansa e Barra do Piraí.

“Existe uma relação de carinho, respeito e admiração entre os dois. O governador sabe que o Neto recolocou Volta Redonda na rota do desenvolvimento e trata o dinheiro público com muito respeito. Os dois são muito próximos”, disse uma fonte ligada ao Palácio Guanabara.

As mostras de que Castro não pretende abrir mão de caminhar com Neto no ano que vem foram dadas ao longo das cinco agendas que eles cumpriram juntos nesta semana. “O Neto tem um coração enorme, um coração maior que ele próprio”, disse Castro, no palco onde aconteceu o show do Golden Boys para a Melhor Idade.

Quem acompanhou a agenda também viu que fora dos microfones Castro trata Neto carinhosamente como “prefeitão”. Ao chegar na cidade, Castro foi recepcionado por Neto no Estádio da Cidadania e ambos se cumprimentaram efusivamente. “E aí, meu prefeitão? Como está você e nossa Volta Redonda?”, questionou o governador, dando um abraço e um beijo na cabeça de Neto.

A relação entre Castro e Neto não começou hoje. O prefeito teve participação direta nos 89.722 votos, ou melhor, no percentual de 58,76% dos votos válidos que Castro obteve nas eleições de 2022, quando foi eleito governador efetivamente.