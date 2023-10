Eleições municipais começam a mobilizar política no interior do Rio

Pinheiral – Faltando cerca de um ano para as eleições municipais, a disputa para o mandato de prefeito já começou a desenhar a politica nos municípios do Sul Fluminense. Na última quinta-feira (5), foi organizado um encontro por um grupo de amigos e apoiadores intitulado “Amigos do Lulu”, em referência a Luciano Muniz, Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de Turismo, e braço direito do secretário e deputado estadual Gustavo Tutuca, em Pinheiral. Mais de 500 pessoas marcaram presença, muitas delas reforçando o apoio para que Luciano seja candidato a prefeito em 2024. Entre os presentes, estavam o presidente da Câmara Municipal de Pinheiral, Mário Arthur, e os vereadores Jordácio, Léo Barros, Léo da Saúde e Luiz Enfermeiro.

Durante o evento, foram exibidos alguns vídeos de amigos, políticos de Pinheiral e personalidades da política do Rio de Janeiro, entre eles o Governador, Cláudio Castro, o vice-governador Thiago Pampolha, o deputado federal e presidente estadual do Progressistas, Dr. Luizinho, o deputado federal Marcelo Queiroz, o deputado estadual André Corrêa e, claro, Gustavo Tutuca.

Embora evite falar publicamente sobre a sua candidatura, Luciano já confidenciou a amigos próximos que tem o sonho de ser prefeito da sua cidade. Ele tem total apoio de Tutuca e a proximidade com o governo do estado pode ser sem dúvida um aliado na corrida eleitoral.