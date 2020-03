Em áudio, Witzel fala em reabertura de diálogo com o governo federal

Matéria publicada em 26 de março de 2020, 14:24 horas

Governador cita possibilidade de adiantamento de recursos da concessão da Cedae

Rio – Em áudio divulgado por redes sociais na manhã desta quinta-feira (26), o governador do Estado do Rio, Wilson Witzel, afirmou que o ministro da Economia, Paulo Guedes, sinalizou com a possibilidade de o governo federal adiantar recursos que serão gerados com a concessão da Cedae para ajudar o estado a combater a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

O governador reafirmou que o Estado do Rio está fazendo um esforço para auxiliar tanto no combate aos efeitos do Covid-19 na área de saúde, ajudando a montar hospitais de campanha por todo o território fluminense, quanto na luta contra os efeitos sociais do isolamento, com uma linha de crédito de R$ 320 milhões da Age-Rio, destinada a pequenos e médios empresários.

Até a próxima segunda-feira (30), Witzel vai aguardar posicionamento do mais concreto do governo federal sobre o pedido de ajuda para injeção de recursos na economia fluminense.

Witzel reafirmou seu alinhamento com as orientações da Organização Mundial de Saúde, defendendo o isolamento social como forma de combater a curva de contaminação pelo Covid-19.