Em Fórum Regional de Turismo, Itatiaia firma compromisso de ser Cidade Sustentável

Matéria publicada em 27 de abril de 2022, 16:06 horas

Itatiaia- Itatiaia sediou nesta quarta-feira, dia 27, a sexta edição do Fórum Regional do Turismo. O evento, uma realização da Setur-RJ (Secretaria de Estado de Turismo) e TurisRio (Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro), aconteceu no Catre Convenções, na Casa da Pedra, em Penedo. O prefeito Irineu Nogueira assinou a Carta de Compromisso do Programa Cidades Sustentáveis, aderindo à Estratégia ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), para a implementação de políticas públicas estruturantes, que contribuam para o enfrentamento da desigualdade social e para a construção de cidades mais justas e sustentáveis. O município também assinou, juntamente com as demais cidades que compõem a região das Agulhas Negras – Resende, Porto Real e Quatis – um Termo de Cooperação Técnica na área do artesanato.

Participaram do Fórum o prefeito Irineu Nogueira, o vice-prefeito e Secretário Municipal de Turismo, Denilson Sampaio, o presidente do CONRETUR (Conselho Regional de Turismo da Região das Agulhas Negras), Marcelo Carrasco, o deputado federal Otávio Leite e os deputados estaduais Gustavo Tutuca, Noel de Carvalho e Adriana Balthazar, além do Secretário de Estado de Turismo, Sávio Neves, e representantes das prefeituras de Resende, Porto Real e Quatis.

– A Secretaria enfrentoude forma muito positiva os momentos mais críticos da pandemia, concentrando-se no turismo doméstico e nos nossos emissores mais próximos, como São Paulo e Minas Gerais, e avançando em projetos dentro do Brasil. Isso nos deixou numa posição bastante favorável para a retomada das atividades turísticas. Os índices de ocupação da nossa rede hoteleira foram sempre significativos, mesmo durante a pandemia. Aqui em Penedo, por exemplo, nestes dois últimos feriados o percentual não foi inferior a 90%, demonstrando que a interiorização do turismo se consolida cada vez mais – salientou Sávio Neves.

O prefeito Irineu Nogueira lembrou que a atual gestão ainda não completou um mês e encarou a responsabilidade de sediar um evento de tamanha magnitude. “Ser uma parceira da Setur-RJ nesse Fórum, que reúne lideranças políticas de todo o estado e representantes que atuam no segmento turístico, foi um desafio. Temos vários outros no nosso dia-a-dia, que enfrentamos com muito trabalho. Itatiaia, com sua geografia privilegiada e seus recursos naturais, atrai muitos visitantes. Nosso objetivo é melhorar nossa infraestrutura e qualificar nossa mão-de-obra também neste setor, para que nossa cidade se consolide cada vez mais como um dos principais destinos turísticos do interior fluminense”, disse.

O Fórum, bastante concorrido, teve na programação palestras, debates e apresentações culturais de artistas de Resende, Porto Real, Quatis e Itatiaia, incluindo a participação de um trio de professores instrumentistas da Casa da Cultura de Itatiaia. Os participantes do evento tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a gastronomia, o artesanato e a cultura dos municípios da região das Agulhas Negras.

A Secretaria de Turismo de Itatiaia montou um estande e entre as atrações constou a exposição de quadros “Cantos que nos encantam”, da artista Cláudia Moraes, com imagens de pássaros da Mata Atlântica, fotografados e pintados pela autora.

Diversas mesas técnicas debateram temas importantes para o segmento, entre eles “Inovação em turismo: estratégias, boas práticas e tendências”, “Esporte, turismo e sustentabilidade: a montanha como experiência”, “Gastronomia e hospedagem: “Conexões entre cultura e turismo nas Agulhas Negras: a alma do lugar”, “O turismo como vetor de desenvolvimento econômico nas Agulhas Negras: pensando novos caminhos e possibilidades”.

A Setur-RJ divulgou que, ao todo, serão 11 edições do Fórum Regional de Turismo. A próxima vai acontecer no mês de junho, em Itaperuna. Depois será a vez dos municípios de Rio Bonito, Areal, Campos dos Goytacazes e Santa Maria Madalena sediarem os eventos.