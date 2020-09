Em Piraí, Alzemiro (PSB) começa campanha com carta aos moradores nas redes sociais

Matéria publicada em 27 de setembro de 2020, 20:59 horas

Piraí– Neste domingo, dia 27, Alzemiro (PSB), candidato a prefeito de Piraí, lançou uma carta aberta aos piraienses, na página dele no Facebook. No texto, Alzemiro Dias ressaltou que a campanha, junto com o candidato a vice, Cadão (Cadão), será baseada em respeito, propositiva e construída junto com a população. Além disso, reconhece os desafios que enfrentará no município, caso seja eleito. Mas reforça seu comprometimento com o desenvolvimento, renovação e inovação de Piraí. A carta logo foi compartilhada por candidatos a vereador e vereadora e também apoiadores da chapa Alzemiro e Cadão.

Confira abaixo na íntegra:

‘CARTA ABERTA AOS PIRAIENSES’

Caros amigos e amigas de Piraí, é com muita alegria e satisfação que nos dirigimos a vocês através desta carta. Gostaríamos de expor a todos o porquê de estarmos nessa disputa que se inicia hoje. Muito mais do que uma escolha eleitoral, essa eleição vai mostrar um novo rumo para o qual nosso município deverá seguir. Nossa candidatura foi construída de forma democrática. Através de uma disputa sadia, dentro dos partidos políticos que nos apoiam. Que entenderam que o meu nome e o nome do Cadão são os que hoje melhor representam nossas propostas, ideias e compromissos com o desenvolvimento, com a renovação e inovação de Piraí.

Somos ficha limpa!

O nosso país, e sobretudo o nosso estado, vem passando por um momento difícil. Onde temos um governador afastado, lideranças políticas presas, deputados sendo investigados e lamentavelmente estamos vivendo uma crise econômica, ética e moral sem precedentes. Não compactuamos com esse tipo de coisa e por isso que estamos nessa disputa. Queremos discutir propostas e o futuro de Piraí de forma responsável e transparente. Basta dessa gente que engana a população e usa do dinheiro público, que é de todos, para levar vantagem, enriquecer seus familiares e a sua “patota”.

O povo não é bobo e não cai mais nessa conversa de ameaças, pressões e vantagens a qualquer custo. Nossa campanha tem como pilares a honestidade, os valores da família e o respeito as opiniões e ideais da nossa população. Até o final da campanha, iremos levar a nossa mensagem para todo o município, em todas as áreas, e vocês poderão conhecer melhor nossos projetos e terão a oportunidade de aderir à nossa campanha.

Também convidamos a colaborar financeiramente com a nossa campanha, que é humilde, do povo, através do financiamento coletivo que estaremos disponibilizando. Esse financiamento tem o objetivo de ajudar a campanha e também mostrar que estamos fazendo uma campanha limpa, sem “acertos com alguém que depois virá cobrar a conta”. Nossa campanha será humilde, mas vamos sair vitoriosos graças ao povo de Piraí, que sabe separar as pessoas de bem e ficha limpa. Estamos propondo um novo governo, renovado e inovador e que possa conduzir o futuro do nosso município de maneira responsável e honesta.

Nos últimos anos, tivemos muitas conquistas, é verdade. E isso é mérito de nossos servidores e técnicos que trabalham com muito profissionalismo e ética, em todos os setores, sem nenhuma exceção, mas precisamos avançar e renovar. Aproveitamos para agradecer os profissionais das áreas da saúde que estão enfrentando com bravura uma grave pandemia e os demais servidores que vem mantendo os serviços à população.

Temos muito o que corrigir e muito que melhorar. E vamos fazer isso! Esse é o nosso compromisso e essa é a nossa missão. Somos um grupo de pessoas de bem com projetos e propostas consistentes para nosso município. Prova disso é que além dos nossos nomes, temos um timaço de candidatos a vereador e vereadora, nos quais depositamos nossa confiança e pedimos o seu voto também.

Encerramos essa carta pedindo o seu voto de confiança para que possamos seguir em frente, juntos, de mãos dadas, com muita fé em Deus e com um olhar no futuro. Pois é lá que estão os dias melhores que queremos para nossas famílias, filhos, netos, amigos e toda nossa população. Que Deus abençoe a cada um de nós e que Ele nos dê força, ânimo, sabedoria e muita paz no coração para que possamos conduzir os rumos do nosso amado município!