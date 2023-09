Em Roma, Tutuca destaca o potencial turístico do interior do estado

França – Em mais uma ação para promover o estado do Rio de Janeiro no mercado internacional, o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, se reuniu, na tarde desta terça-feira (5), com representantes do setor turístico italiano, na sede da Embaixada do Brasil, em Roma, na Itália. Promovido pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e a TurisRio, o evento reuniu operadores de turismo, companhias aéreas e autoridades do trade turístico e destacou os destinos turísticos do interior do estado como Costa Verde, Vale do Café e Agulhas Negras.

Na ocasião, o secretário Gustavo Tutuca apresentou a estrutura turística do Rio de Janeiro, que hoje possui 3.257 meios de hospedagem, mais de 750 transportadoras turísticas, 894 empresas organizadoras de eventos, 4.762 agências de turismo e mais de 10 mil guias disponíveis para a melhor experiência do estado. A Segurança também foi outro ponto destacado por Tutuca, que expôs investimentos do Governo do Estado do Rio de Janeiro, na ordem de R$ 1 bilhão nas forças de segurança.

A aquisição de Sistema de Videomonitoramento Urbano, câmeras de reconhecimento facial e de leitura de placas que serão instalados nas vias expressas, túneis e na orla carioca foram algumas das inovações mostradas ao trade. As potencialidades na recepção de eventos de inovação, tecnologia, negócios e cultura como o Web Summit, Rio Innovation Week, Laad Defence & Security, World Surf League e Rock in Rio foram alguns destaques.

Na sequência, Tutuca ressaltou a conquista do Rio de Janeiro ao ser escolhido para sediar o G-20 em 2024. O encontro reúne chefes de Estado das 20 maiores economias do mundo e acontecerá pela primeira vez no Brasil. O Carnaval do Rio, outro ponto de forte interesse do mercado turístico italiano, recebeu uma atenção especial. Considerado a maior manifestação cultural do planeta, o evento movimenta a economia criativa do Rio de Janeiro. Os preparativos para a festa começam cerca de 7 meses antes da data e ao todo são gerados mais de 100 mil empregos. Durante a festa do ano passado, o Rio de Janeiro teve uma média de 96% de ocupação nos hotéis.

– Ter a oportunidade de ouvir um pouco sobre a expectativa do setor nos ajuda a pensar mais em como consolidar o nosso estado como principal destino de turistas do Brasil. Por isso, temos tido encontros regulares com trades da Europa e dos Estados Unidos. Ser sede do G-20 é uma conquista do Rio de Janeiro, que tem mostrado para o mundo a sua capacidade em receber bem os turistas. Acreditamos que esse trabalho de promoção no mercado internacional vai garantir a vinda de milhares de turistas na alta temporada, período de festas e grandes eventos de fim de ano, temporada de cruzeiros e o Carnaval – explicou o secretário Gustavo Tutuca.

No quesito malha aérea e atração de novos voos, o Rio de Janeiro coleciona novidades. A ITA Airways já anunciou o início das vendas de passagens para sua mais nova rota intercontinental, que irá conectar Roma ao Rio de Janeiro, diariamente. A British Airways terá mais dois voos de Londres para o Rio, passando a operar diariamente a rota Londres – Rio – Buenos Aires (patamar pré-pandemia).

Já a TAP terá mais dois voos semanais Rio – Lisboa, chegando à frequência de 12 por semana. O número já é maior do que o de voos em 2019 (pré-pandemia). A empresa tem ainda dois voos semanais para a cidade do Porto. A partir de março de 2024, no verão Europeu, terão mais dois voos partindo de Lisboa, chegando a um total de 14.

Entre os projetos do Governo do Estado, está também a negociação com companhias aéreas para a ampliação de voos com destino à capital. Atualmente, o Rio tem dois voos diários para os EUA: um para Houston, operado pela United Airlines, e um para Miami, operado pela American Airlines. A partir de dezembro, a rota Rio – Miami passará a ter 10 voos semanais. Também em dezembro, a Delta Airlines retoma os voos entre Rio e Atlanta e American Airlines volta a operar a rota Rio – Nova York.