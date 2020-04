Emenda de Luiz Antônio garante R$ 800 mil para Saúde de Resende

Matéria publicada em 13 de abril de 2020, 21:48 horas

Resende – A Prefeitura de Resende receberá R$ 800 mil em emenda parlamentar – de autoria do deputado federal Luiz Antônio Corrêa (PL) – para melhorar o atendimento à população, manutenção das unidades de saúde, reformas, manutenção dos equipamentos e materiais e aquisição de insumos.

Segundo o deputado Luiz Antônio, o recurso chega em boa hora devido a pandemia do coronavírus. “Ano passado estive em Resende com o prefeito Diogo Balieiro (PSD), o vereador Renan Marassi e o diretor da Santa Casa, Luiz Eduardo Saldanha, e conversamos como seria importante uma ajuda para a área da Saúde e o fortalecimento da Santa Casa de Resende. Não fazíamos ideia dessa crise e, felizmente, essa verba chegará em boa hora”, afirma o parlamentar.

Luiz Antônio Corrêa ainda cita que quando esteve na Santa Casa com o vereador e o diretor, ficou impressionado de como a instituição consegue mesclar pesquisa, preservação histórica e prestar um bom atendimento para a população por meio da Rede Municipal de Saúde.

O vereador Renan Marassi agradece a atenção do deputado com o município e ressalta que a emenda ajudará muito. “Ano passado fomos à Santa Casa de Resende e vou trabalhar para fortalecer essa instituição tão importante para o povo de Resende”, conclui o vereador.