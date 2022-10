Emop fará obras no batalhão da PM e no Detran a pedido de Rodrigo Furtado

Matéria publicada em 28 de outubro de 2022, 14:24 horas

Volta Redonda – O governo do estado, através da Emop (Empresa de Obras Públicas) está investindo milhões em reformas e revitalizações em sedes de repartições públicas e outras instituições estaduais. Mais de R$40 milhões em obras estão para ser executadas pelos municípios. E aqui em Volta Redonda os beneficiados serão o Batalhão da Polícia Militar e o Posto de Vistoria do Detran. O vereador Rodrigo Furtado quem fez as indicações dos locais.

“O governo do Estado continua investindo nas cidades. Mesmo depois da eleição não esqueceu dos seus compromissos inclusive com Volta Redonda. E, através da EMOP, tem atendido as indicações e solicitações de nosso gabinete. Agora vai começar obras de melhorias nos prédios do Batalhão da PM e no Detran do São Luiz”, comemorou Rodrigo Furtado.

Os serviços que a Emop vai executar nas repartições voltarredonses são reparos no telhado, renovação dos sistemas hidráulico e elétrico e pinturas em geral. “Trabalhar num local com estrutura digna contribui para a dedicação e empenho do servidor. No Batalhão da PM, por exemplo, temos o comandante Coronel Martins. Ele tem liderado o batalhão com muita eficiência e, claro, ele e seus policiais merecem exercer a função num local que lhes garanta condições cada vez melhor de trabalho”, completou Rodrigo.

Além dessas indicações a Emop, Rodrigo também solicitou serviços de poda de árvore para o Batalhão da PM. “Tem uma árvore grande lá dentro que está atrapalhando a estrutura do prédio. Conversei com o secretário de meio ambiente de volta redonda, Miguel Arcanjo, e ele prontamente nós atendeu e vai mandar uma equipe técnica para analisar o que pode ser feito dentro da legislação ambiental e também garantir a segurança de todos”, finalizou o vereador.