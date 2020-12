Empresa de biocombustível vai aumentar produção em Porto Real

Matéria publicada em 28 de dezembro de 2020, 18:43 horas

Porto Real – O deputado federal e futuro prefeito de Porto Real, Alexandre Serfiotis (PSD), informou nesta segunda-feira (28) que a empresa Olfar S/A Alimento e Energia, instalada no bairro Village, vai ampliar sua produção de biodiesel no município. O comunicado foi feito logo após reunião realizada na capital fluminense com o secretário de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro, Guilherme Mercês, e o presidente da empresa, José Carlos Weschenfelder. O encontro, que contou também com a participação do deputado estadual Rosenverg Reis (MDB), serviu para firmar o acordo iniciado na primeira quinzena deste mês, quando aconteceu a primeira reunião.

– Sem dúvida, trata-se de uma grande notícia, pois representa não só novos investimentos no município por parte da Olfar, bem como a manutenção dos atuais empregos e a geração de novos postos. A expectativa é de que a fábrica aumente sua produção de 450 mil litros por dia de biocombustível para 850 mil litros diários – informou Serfiotis.

Alexandre destacou que o acordo é resultado da boa relação que possui com o Governo do Estado Rio de Janeiro, construída durante seu mandato como deputado federal e que não tem dúvidas de que vai prosseguir como chefe do Executivo, a partir de primeiro de janeiro. “Um de meus trabalhos como deputado federal foi contribuir para fomentar a produção industrial no nosso Estado, pois quanto mais uma empresa produz mais empregos ela tem condições de gerar. São ações como essa, de apoio e parceria com a iniciativa privada, que vamos desenvolver à frente do Executivo Municipal, permitindo assim que as empresas aumentem sua produção e, consequentemente, gerem renda e emprego para a população”, explicou.

A unidade da Olfair de Porto Real produz biocombustível a partir dos processos de transesterificação e esterificação. Utilizando o óleo vegetal recuperado (OVR), gordura animal e óleo de soja como matérias-primas, produz glicerina bruta durante seu processo de elaboração.