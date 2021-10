Empresa vai começar realocação dos trilhos no Centro de Barra Mansa

Matéria publicada em 28 de outubro de 2021, 18:12 horas

Processo de desapropriação de 41 casas que fazem parte da readequação ferroviária está em fase de conclusão

Barra Mansa – O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, acompanhado de engenheiros da empresa responsável pelas obras de readequação ferroviária, de secretários da administração municipal e do deputado estadual Marcelo Cabeleireiro, visitou na tarde desta quinta-feira, 28, as interferências que estão sendo realizadas próximas ao antigo Campo do Ferroviário, no bairro Estamparia, até o viaduto da Barbará.

Durante a visitação, Rodrigo informou sobre os últimos avanços das obras, lembrando que o processo para o reposicionamento das linhas demorou em torno de 15 anos em função das casas que precisavam ser desapropriadas.

— A gente fez a negociação e conseguimos avançar. Aquilo que era pendência se transformou em uma conquista, através da Secretaria de Planejamento junto com a empresa que está realizando as obras e o DNIT. O que era entrave no passado, agora não é mais. Os resultados destas interferências já começam a ser delineados e a nossa expectativa é que até meados de 2022 os trabalhos estejam concluídos — destacou.

Das 41 residências, as famílias que ocupavam as 22 que impediam a realocação das linhas férreas da VLI para a lateral dos trilhos da MRS entraram em acordo com o DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes). Com isso, será possível a transferência da linha da VLI e a finalização do viaduto da Barbará, que segundo o secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, já teve as obras licitadas pelo órgão.

As interferências férreas contemplam, além do viaduto da Barbará, um muro na extensão de 4,8 km, separando os trilhos da área urbana e uma grade, com a mesma extensão, isolando as linhas de algumas vias públicas, como a Avenida Doutor Dario Aragão e Orozimbo Ribeiro, mantendo a segurança dos pedestres.

Já as obras urbanísticas são compostas da abertura de uma nova via pública paralela a toda a extensão da linha férrea, a criação de estacionamento nas áreas remanescentes e a melhoria do centro comercial da cidade. As obras em sua integralidade, de acordo com engenheiros da empresa, devem ser finalizadas no prazo de 18 meses.

O deputado estadual Marcelo Cabeleireiro declarou ser muito bom ver o avanço dessa obra tão importante para o desenvolvimento urbano de Barra Mansa.

— O prefeito Rodrigo tem trabalhado incansavelmente, e em breve nossa cidade terá realizado esse sonho antigo. Muitas pessoas contribuíram para esse momento e a população terá um grande benefício com esse projeto que impactará a mobilidade e qualidade de vida das pessoas— disse.

O presidente do Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista), Hugo Tavares, disse que a expectativa é grande e que, com a visitação, deu para ter dimensão sobre as melhorias que a readequação ferroviária trará para Barra Mansa, refletindo inclusive sobre a economia da cidade e o aumento de vendas no comércio local.

Seguindo a mesma premissa, o presidente da Aciap (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços, Matheus Gattás, antecipou que no próximo ano, neste mesmo período, espera estar vivenciando as realizações desse projeto, tendo um trânsito de veículos com maior fluidez, duas mil novas vagas de estacionamento e o comércio funcionando de maneira plena.

O presidente da Câmara de Vereadores, Luiz Furlani, destacou sua felicidade em ver a evolução dos processos referentes ao viaduto.

— Muitos pejoraram esta obra, dizendo que não servia pra nada. Na verdade, está sendo criada estrutura para que os veículos que vêm de Volta Redonda acessem o viaduto e sigam pela via que está sendo criada a margem direita do Rio Paraíba — concluiu.