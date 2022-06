Empresário Leonardo dos Santos é pré-candidato a deputado federal

Matéria publicada em 24 de junho de 2022, 16:51 horas

Ele renunciou à presidência da CDL de Barra Mansa e José Paulo Nogueira assume o comando

Barra Mansa- “Hoje é o final de um importante ciclo na minha vida e o início de um novo e grande desafio. O desafio de tentar fazer mais pela nossa classe e pela nossa região. Com experiência, coragem e determinação, me sinto pronto para esta nova etapa”. Foi com essas palavras que o empresário Leonardo dos Santos comunicou, oficialmente, seu licenciamento da CDL Barra Mansa para se colocar como pré-candidato a deputado federal pelo Podemos nas Eleições 2022. O anúncio foi feito na noite de quinta-feira (dia 23) durante reunião aberta da diretoria executiva na sede da entidade, no bairro Ano Bom. Eleito em 2019 para o triênio 2020/2022, Leonardo transmitiu o cargo ao vice-presidente, o empresário José Paulo Nogueira, que conduz a entidade até dezembro de 2022.

De acordo com Leonardo, foi após receber um convite pelo Podemos que passou a enxergar na proposta uma oportunidade para contribuir com a geração de emprego e renda na região. Proprietário da tradicional Joalheria Regina, Leonardo dos Santos quer pautar sua pré-candidatura no desenvolvimento econômico e ser um representante da classe lojista na Câmara dos Deputados. Também muito ligado ao esporte, ele ressalta a necessidade de investimentos na área da saúde, educação e segurança.

Presente ao evento, o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, falou sobre a decisão e lembrou do empenho e atuação de Leonardo frente à entidade.

“Leonardo foi especialmente importante durante a pandemia e na aproximação entre empresas e a gestão da cidade. Com isso, novas empresas já se instalaram e muitas outras virão, principalmente com o condomínio industrial, uma conquista que compartilho o mérito com todas as entidades da cidade”, destacou.

O prefeito Diogo Balieiro veio de Resende especialmente para abraçar Leonardo. “Temos certeza de que Barra Mansa e as demais cidades de nossa região se beneficiaram pela brilhante gestão do Leozinho, um profissional dedicado, atento e preocupado com todos os comerciantes, principalmente os donos de pequenos negócios”, comenta Balieiro, ressaltando que o trabalho feito por Leonardo durante a pandemia também foi muito importante. “Hoje, a economia no setor varejista segue se fortalecendo, com todo apoio e suporte de uma entidade séria e comprometida, que é a CDL”, disse.

Tande Vieira também prestigiou o evento e pontuou que a pré-candidatura de Leonardo a deputado federal é ‘mais do que necessária’ neste momento. “Leo é um profissional extremamente competente, que conhece a fundo um dos temas mais importantes para nossa região: o desenvolvimento econômico e seus desafios”, afirmou.