Empresário Luciano Pançardes recebe título de cidadão volta-redondense

Volta Redonda – A Câmara Municipal de Volta Redonda homenageia, nesta quinta-feira (28), às 19h, no plenário da Casa Legislativa, o empresário e jornalista Luciano Pançardes, concedendo-lhe o título de cidadão volta-redondense.

Natural de Barra Mansa e proprietário dos jornais A Voz da Cidade e Diário do Vale, Luciano recebe a homenagem pelos serviços prestados à comunidade de Volta Redonda e região, contribuindo com o direito constitucional à informação.

Durante a cerimônia, também serão entregues as Medalhas Getúlio Vargas do Mérito Legislativo, que reconhecem personalidades que se destacam em diversas áreas e contribuem para o desenvolvimento social, cultural e econômico da cidade.

Ao todo, 36 pessoas serão condecoradas este ano, entre elas: Abimaliton Pratti da Silva, Amauri Pego Mendonça, Anderson Lopes de Oliveira, Benedita Souza da Silva Sampaio, Caio Antônio Mello Souza, Caio Larcher Maximina, Douglas Araújo dos Santos, Eduardo da Costa Paes, Felipe Delgado Santos, Fernando Carlos Pinheiro Cardoso, Geraldo Vida, Gustavo de Paiva Silva, Gustavo Lopes, Hugo Lael Mello da Silva, Jayber José Godoy Soares Júnior, Leonardo Côpio Prado, Luiz Antônio Furlani Filho, Marcus Vinicius de Souza Silva, Maria Amaral Mezzabarba de Carvalho, Maria das Graças Claudina da Silva, Maria Laura Monzete de Souza Carneiro, Nivaldo José dos Santos Filho, Olga Larcher Maximina, Orlando da Silva Batista, Reinaldo Corrêa Nogueira, Ricardo Luiz Rodrigues, Ricardo Martins Azevedo, Ricardo Marques de Carvalho, Silvio Gomes Bouças, Tácio R. da Silva Vieira (SP-MA), Thiago da Silva Quinta, Thiago Ribeiro Martins, Thierry Farias Severo Júnior e Valdeir da Silva Costa.

A solenidade será conduzida pelo presidente da Câmara, vereador Edson Carlos Quinto, acompanhado da Mesa Diretora: Welderson Sidney da Silva Teixeira (1º vice-presidente), Vair de Oliveira Moura (2º vice-presidente), José Humberto Albertassi Junior (2º secretário) e Francisco Nunes Filho (1º secretário), além dos demais parlamentares.

O evento acontece no plenário da Câmara, localizado na Avenida Lucas Evangelista, nº 511, bairro Aterrado.