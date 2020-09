Encontro discute medidas para retomada de atividades do setor de eventos

Matéria publicada em 2 de setembro de 2020, 20:48 horas

Volta Redonda – Os vereadores José Augusto de Miranda e Paulo Conrado, um grupo composto por cerca de quarenta empresários do setor de Eventos Sociais e Corporativos, o secretário municipal de Projetos Especiais e Captação de Recursos, Joselito Magalhães, e o prefeito Samuca Silva, se reuniram na tarde de quarta-feira, dia 02, em Volta Redonda. A reunião, que aconteceu no auditório da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), teve objetivo de apresentar uma proposta para retomada das atividades e abertura dos salões de festa com medidas preventivas medidas que estão fechados desde o começo da pandemia de coronavírus.

O vereador José Augusto de Miranda leu o documento que lhe foi entregue pelas representantes do grupo de empresários, Nicole e Ana Lúcia, e demonstrou estar confiante de que a proposta será aceita pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) .”Falando como profissional da área de saúde dá para ver que o documento foi feito com carinho e com critérios por pessoas que têm consciência do momento em que estamos passando. Vamos torcer para que o Ministério Público tenha esse entendimento”, disse José Augusto.

Durante a reunião, o prefeito afirmou que encaminhará a proposta para a procuradoria da prefeitura para posterior envio para o Ministério Público esperando que seja aceita. Ele também se dispôs a interceder a favor, junto ao MPRJ, mas alertando que as medidas de segurança devem ser cumpridas. Já o secretário municipal de Projetos Especiais e Captação de Recursos, Joselito Magalhães, mencionou que existe o interesse e a preocupação da prefeitura de estar devolvendo a economia para os demais setores da cidade.

Proposta

O documento prevê que idosos acima dos 60 anos e crianças de 0 a 12 anos, que fazem parte do grupo de risco, não estarão autorizados a participarem dos eventos nos salões de festa. Também prevê limite na capacidade dos salões de festa seja definido de modo a acompanhar o progresso de Volta Redonda no que diz respeito à pandemia, iniciando com percentual de 30% neste primeiro momento, aumentando para 50% e, posteriormente, para 80%, até que tudo seja normalizado.

Também prevê a disponibilização do Álcool em Gel 70% na entrada do local, banheiros e áreas comuns, bem como em cada mesa, para que haja uma higienização constante. Que seja aferida a temperatura de todos os convidados e profissionais do evento, não podendo adentrar ao salão os que tiverem mais de 36,9ºC. Todos os participantes deverão usar máscaras de proteção durante todo o período do evento, entre outros.