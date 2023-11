Encontro reúne integrantes do Solidariedade em BM - Diário do Vale

Barra Mansa – Integrantes do Solidariedade dos municípios de Barra Mansa, Volta Redonda, Resende, Barra do Piraí, Itatiaia, Valença, Quatis, Porto Real e Rio Claro participaram de uma reunião realizada na noite desta sexta-feira(10), no Sindicato Rural, no bairro Ano Bom.

O encontro foi liderado pelo presidente estadual da sigla, o deputado federal Áureo Ribeiro, pelo prefeito Rodrigo Drable e pelo presidente da Fundação de Artes do Rio de Janeiro (Funarj), Jackson Emerick.

O evento teve como objetivo alinhar estratégias para as eleições de 2024 e também apresentar o nome de Rodrigo Drable como coordenador regional da legenda.

– Este encontro em Barra Mansa mostra a força do partido no Sul Fluminense. Estamos apresentando o nome do Rodrigo Drable como nossa maior liderança aqui na região, um prefeito experiente, de dois mandatos, que vai contribuir muito com as candidaturas a prefeito e a vereador de todas as cidades do Sul do Estado – disse o presidente do Solidariedade-RJ, Áureo Ribeiro.

O deputado ainda falou sobre a expectativa para o pleito do próximo ano. “Estamos iniciando este planejamento já em 2023 para montar partidos fortes em todas as cidades nas eleições do ano que vem. Estamos dialogando muito para fazer uma construção coletiva para obtermos resultados positivos”, completou Áureo.

O prefeito Rodrigo Drable agradeceu a indicação e se colocou à disposição para colaborar na montagem de nominatas das cidades do Sul Fluminense.

– Estou muito feliz por este primeiro encontro acontecer em Barra Mansa. Vou trabalhar e doar meu tempo aos companheiros para fortalecer mutuamente o partido nas cidades. Este é meu compromisso com o Áureo e com todos os correligionários. Vamos nos dedicar para o partido se fortalecer ainda mais, pois sabemos que ele tem potencial para se destacar nas próximas eleições – declarou.

O secretário de Governo de Barra Mansa, Luiz Furlani, também prestigiou o encontro. “O Áureo, assim como o Rodrigo, tem muita facilidade para agregar ao grupo. Esta reunião de hoje já mostra isso, com a presença de tantas lideranças. Seguindo este direcionamento, mesmo não sendo do partido, agradeço por fazer parte do grupo, que também é composto por outras legendas e lideranças. Não se chega a lugar algum sozinho e esta união é muito importante para todas as cidades da região”.

Participaram ainda da reunião os presidentes das Câmaras de Barra Mansa, Paulo Sandro; de Porto Real, Renan Márcio; e de Rio Claro, Alexandre Cunha, além do vereador de Quatis, André Jabuti, o ex-prefeito de Itatiaia, Dudu Guedes, entre outras lideranças.