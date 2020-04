Entidades empresariais procuram Legislativo em busca de apoio para reabrir comércio

Matéria publicada em 17 de abril de 2020, 15:39 horas

Presidente e primeiro-secretário da Câmara Municipal recebem empresários e vão discutir o assunto em plenário

Volta Redonda – Representantes das entidades comerciais de Volta Redonda se reuniram com o presidente da Câmara Municipal, Nilton Alves de Faria, o Neném, e com o primeiro-secretário da Casa, Washington Granato, na manhã desta sexta-feira, 17, a fim de solicitar apoio para a proposta de reabertura dos estabelecimentos comerciais.

A reunião foi solicitada por Granato, que afirma ter ficado preocupado com os dados informados pelas entidades comerciais, segundo os quais cerca de 5.700 pessoas já foram demitidas desde o início do isolamento social, em 23 de março.

Segundo o presidente da Associação Comercial (ACIAP), Luiz Fernando Cardoso, em Volta Redonda há cerca de 10 mil estabelecimentos comerciais, que geram mais de 40 mil postos de trabalhos.

– Somos o maior empregador disparado. Não podemos acabar com os empregos em nossa cidade. A nossa luta é para que não continuem acontecendo demissões – destacou.

A sugestão das entidades é que o comércio da cidade volte a funcionar gradativamente, respeitando as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS), oferecendo todas as garantias de segurança e higiene para a população e os funcionários.

– Trouxemos o nosso plano para retomada das atividades econômicas em Volta Redonda, o “Vida Mais Emprego”. Nossa intenção é sempre juntar forças e desenvolver a retomada da economia. Com todas as lojas funcionando com segurança e higiene e poucos atendimentos ao mesmo tempo, como fazemos com os supermercados e bancos. Vamos trabalhar juntos para essa retomada no município – afirmou Luiz Fernando.

O presidente da Câmara, vereador Neném, considerou benéfica a proposta dos representantes da classe comercial e vai tratar da matéria na próxima sessão ordinária.

Granato reforçou os argumentos:

– Não se pode causar um colapso na economia, nossa cidade está em meio a uma grave crise financeira. É preciso dialogar de verdade e trabalhar para equalizar a situação. É pertinente a manifestação dos empresários em flexibilizar parcialmente o isolamento social. Acredito que reabrir o comércio com os devidos cuidados é a única forma evitar mais demissões. Se os requisitos de limpeza e higienização recomendados pela OMS forem, rigorosamente, seguidos, é possível sim realizar a abertura gradual dos estabelecimentos – defende Granato.