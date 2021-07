Entrega de documentos gera fila na sede da Smac em Volta Redonda

Matéria publicada em 26 de julho de 2021, 18:12 horas

Iniciativa do ao projeto ‘Plantando Cidadania’ leva cerca de quinhentas pessoas à sede da secretaria de Ação Comunitária

Volta Redonda – Durante a manhã e a tarde desta segunda-feira, dia 26, cerca de 500 pessoas compareceram à sede da Smac (Secretaria Municipal de Ação Comunitária) , no Aterrado, formando uma longa fila no local. O motivo foi o projeto “Plantando Cidadania”, cujo objetivo é possibilitar que pessoas, principalmente aquelas que utilizam a rede de assistência social da cidade, possam retirar os seus documentos pessoais ou obter a segunda via, de forma gratuita.

Alessandra da Silva Souza, 49 anos, moradora do bairro Água Limpa, não perdeu tempo e logo de manhã foi retirar a sua carteira de identidade.

“Minha carteira de identidade rasgou e eu precisava fazer uma segunda via. Com a pandemia, ficou mais difícil de agendar e agora estou aqui resolvendo esse problema que estava meu tirando o sono. Foi uma solução imediata, disse Alessandra

Josimar Pereira, 35 anos, morador do Vila Rica Três Poços perdeu todos os documentos e comemorou a iniciativa da Smac.

”Já perdi até oportunidade de trabalhar por falta de documentos. Agora tenho certeza que minha vida vai dar uma guinada. Foi uma excelente iniciativa. Só tenha a agradecer”, ressaltou Josimar.

Durante a ação será feita a emissão de carteira de identidade, CPF, certidões de nascimento, casamento e óbito, além de certificado de reservista. O “Plantando Cidadania”, que vai até o dia 30, conta com a parceria do Detran, da Fundação Leão XIII e da Junta Militar.

Os interessados devem procurar os Centros de Referência em Assistência Social (Cras) mais próximos da residência, além do Centro de Referência Especializada em Assistência Social (Creas) e do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua Uhady Nars, o Centro Pop. Esta fase inicial vai até a próxima sexta-feira, dia 30, na parte da manhã. Nesses locais, eles receberão um encaminhamento para os órgãos que confeccionarão os documentos, das 9h às 16h.