Equipe da Secretaria estadual de Saúde e deputados visitam hospital de Itatiaia

Matéria publicada em 24 de maio de 2022, 19:26 horas

Itatiaia – Na manhã desta terça-feira (24), o prefeito de Itatiaia, Irineu Nogueira, recebeu a visita do Secretário de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, Alexandre Chieppe e sua comitiva, além do Deputado Estadual, Gustavo Tutuca e Deputado Federal, Dr. Luizinho, médico que já foi secretário de Saúde do Estado.

O chefe do Executivo levou as autoridades para uma visita técnica ao Hospital Municipal Dr. Manoel Martins de Barros, onde junto com uma equipe da Saúde de Itatiaia, levantaram as necessidades da unidade e como serão utilizados os recursos do PAHI (Programa de Apoio aos Hospitais do Interior) destinados à Itatiaia.

O PAHI (Programa de Apoio aos Hospitais do Interior) é uma iniciativa do governo do Estado do Rio de Janeiro que auxilia unidades de saúde, nos municípios fluminenses, em obras e aquisição de equipamentos.

– Já temos o recurso que será destinado para Itatiaia e hoje viemos com uma equipe técnica para avaliar, em conjunto com a Prefeitura, qual será a estratégia a ser tomada para atender a população da melhor maneira, se é a reforma desse hospital ou a transformação dessa unidade em outro tipo de equipamento de saúde e a construção de um novo hospital – destacou o secretário de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, Alexandre Chieppe, acrescentando que agora, todas as áreas técnicas da Prefeitura e do Estado vão conversar para definir qual o melhor modelo a ser seguido. “Acredito que em conjunto com a Prefeitura, vamos avançar rapidamente” – concluiu Chieppe.

Durante o encontro, a equipe, levantou um pacote de medidas emergenciais a serem tomadas no Hospital Municipal.

– O objetivo será sempre melhorar o atendimento e a estrutura para os profissionais. Nossa bandeira é a saúde. Temos muitas dificuldades e desafios e contamos agora com o apoio da secretaria de Estado para finalmente termos um hospital que possa atender as pessoas de maneira digna, humanizada. E tenho certeza que com empenho, vamos conseguir – afirmou o prefeito Irineu Nogueira.