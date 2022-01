Erik Higino deixa secretaria de Fazenda de Volta Redonda e volta ao INSS

Matéria publicada em 7 de janeiro de 2022, 10:22 horas

Nome do novo secretário deve ser confirmado em breve

Volta Redonda – Após completar um ano no cargo, Erik Higino deixa a partir desta sexta-feira, 7, a Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) de Volta Redonda. Concursado do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), Erik havia se licenciado da função de superintendente regional do órgão federal para ingressar no governo do prefeito Antonio Francisco Neto. Agora, retorna para a antiga casa.

O ex-secretário de Fazenda ressaltou que o aprendizado neste tempo dentro da Prefeitura de Volta Redonda será fundamental para desempenhar as novas obrigações.

“Na verdade, tenho certeza de que tudo que pude vivenciar e aprender neste ano será levado para toda a vida. Foi uma experiência rica, fiz grandes amigos, tive uma equipe maravilhosa e saio com sentimento de dever cumprido. Foi uma honra servir ao povo de Volta Redonda e onde estiver continuarei com carinho todo especial pela cidade. Agradeço ao prefeito Neto pela confiança”, disse.

O prefeito, aliás, foi todo elogios ao ex-secretário, que aceitou o desafio de assumir a secretaria de Fazenda no momento mais delicado da história financeira do município.

“O Erik foi peça fundamental neste ano de recuperação, o ano mais difícil que já tivemos. Encontramos salários atrasados, bloqueios judiciais e a arrecadação em baixa. Se revertemos tudo isso, muito devemos ao Erik e à sua equipe”, disse Neto.

O ex-secretário afirmou que a situação financeira do município ainda inspira cuidados, mas que hoje Volta Redonda está novamente em um quadro administrável. Erik entrou no governo inicialmente para assumir a pasta do Planejamento. No entanto, com a dificuldade de Neto encontrar alguém disposto a assumir a Fazenda, aceitou o desafio e foi deslocado para o novo cargo.

O prefeito Antonio Francisco Neto deve anunciar o nome do novo secretário nas próximas horas.