Escolas rurais e socioambiental de Barra Mansa participarão de Gincana Sustentável

Matéria publicada em 25 de abril de 2022, 19:32 horas

Iniciativa tem a finalidade de promover a consciência ambiental e multiplicar conhecimentos acerca da importância da reciclagem

Barra Mansa – Alunos das escolas localizadas na zona rural de Barra Mansa e da Escola Vocacionada Socioambiental, que funciona na Região Leste, iniciaram nesta segunda-feira (25), a Gincana Sustentável. A iniciativa concentra ações no recolhimento de óleo de cozinha usado e materiais recicláveis e faz alusão ao Dia Mundial da Terra, celebrado no último dia 22, e ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho. As turmas vencedoras serão premiadas com uma viagem ao Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Vinícius Azevedo, o evento visa despertar a consciência ambiental nos alunos, tornando-os multiplicadores de conhecimentos junto aos seus familiares e comunidade.

– A educação está presente em grande parte das ações realizadas pela administração municipal, já que auxilia os alunos no processo de reflexão acerca do mundo que queremos viver, seja no aspecto ambiental, profissional e até mesmo pessoal. Daí, a importância dessa parceria com a Secretaria de Educação para desenvolver mais esse trabalho.

Para o secretário de Educação, Marcus Barros, a Gincana é um movimento que envolve os alunos diretamente na atividade, favorecendo o aprendizado.

– Os alunos questionam os motivos de coletar o óleo de cozinha usado, bem como, outros materiais recicláveis e é, neste momento, que surge a oportunidade de adquirir conhecimentos sobre o descarte adequado desses produtos, favorecendo inclusive, a mudança de hábitos – destacou.

O óleo de cozinha coletado será acondicionado em bombonas que estão sendo instaladas temporariamente nas unidades escolares pela Secretaria de Meio Ambiente. Os demais materiais recicláveis serão separados adequadamente, conforme a sua classificação, colocados em bags e recolhidos pela Coordenadoria de Resíduos Sólidos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Os produtos serão recolhidos até o dia 30 de junho.