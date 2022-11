Especialistas lançam projeto de marketing político

Matéria publicada em 9 de novembro de 2022, 18:44 horas

Volta Redonda – Os especialistas em marketing e estratégia eleitoral Jackson Vasconcelos e Higor Santos lançaram o projeto “Aqui Tudo É Política”, para orientar políticos e profissionais da área, sobre as principais tendências de comunicação política para as eleições de 2024.

— As redes sociais, por exemplo, não ganham uma campanha eleitoral, mas ajudam e muito na construção da imagem e no alcance das propostas, se o trabalho for executado com inteligência estratégica — comentou Higor Santos.

O pontapé inicial do projeto é a palestra ‘Imersão em Estratégia e Marketing’, que acontece no dia 17 de dezembro, com credenciamento a partir das 8h, no Logic Hotel, no bairro Aterrado, em Volta Redonda.

No encontro, Higor Santos, profissional que atua no segmento do marketing político, e Jackson Vasconcelos, estrategista político em diversas campanhas, irão compartilhar com os participantes as experiências deles com a política, e a visão de instrumento essencial para os processos de decisão em todos os campos de atuação das pessoas. “Com o tempo cada vez mais curto das campanhas, é indispensável saber utilizar os recursos disponíveis com estratégia e velocidade”, explicou Jackson Vasconcelos.

O projeto “Aqui Tudo É Política” é voltado para estudantes e profissionais de comunicação e quem tenha curiosidade e interesse sobre como a política pode ser trabalhada pelas diversas técnicas disponíveis, sendo disseminada como instrumento de trabalho e solução pacífica dos conflitos de qualquer natureza.

Os palestrantes

Jackson Vasconcelos: Estrategista político. Formado em Ciências Econômicas na Universidade Católica de Brasília e Ciência Política na UNB. Fez curso de Extensão Universitária na UNB: Introdução ao Pensamento Político Brasileiro.

Atuou como agente público de diversos órgãos, como Câmara Federal, INSS, Banco do Brasil e ministérios. Desde 1999 é diretor da empresa Estratégia & Consultoria, com o objetivo de profissionalizar a relação com a política. A partir de 1999, coordenou várias campanhas para funções de Estado (vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores e governadores) e para a presidência de outras organizações, como clubes de futebol e OAB, entre outras.

Higor Santos: Profissional de Comunicação e Marketing com mais de 25 anos de experiência. Sócio da agência de publicidade e propaganda Dub Marketing.

Especialista em marketing digital e produção audiovisual, atua com comunicação e marketing político e eleitoral há mais de 10 anos. Coordenou campanhas de prefeitos, vereadores e deputados em todo o Sul Fluminense e Rio de Janeiro.

Serviço

Palestra: “Imersão em Estratégia e Marketing’

Data: 17/12/2022

Horário: 8h – Credenciamento e Café da Manhã | 9h – Início da Palestra

Local: Logic Hotel – Av. 17 de Julho, 95 – Aterrado, Volta Redonda

Contato: (21) 99555-1237 (Telefone e WhatsApp)

Taxa de Inscrição: R$ 40

Inscrições: https://forms.gle/R5QhK5271GQepvau5