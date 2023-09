Essiomar Gomes Recebe Moção de Aplausos da Câmara Municipal de Angra dos Reis

Angra dos Reis – Nesta quinta-feira, 14/09/23, Essiomar Gomes foi homenageado com uma Moção de Aplausos concedida pela Câmara Municipal de Angra dos Reis. A moção, de autoria do vereador Dudu do Turismo e aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes, reconheceu os inestimáveis serviços prestados por Essiomar Gomes à comunidade e ao município.

A cerimônia de entrega da moção foi marcada por momentos emocionantes, nos quais Essiomar Gomes expressou sua gratidão à Câmara Municipal e à sua família pelo apoio contínuo ao longo dos anos. “É uma honra receber essa distinção desta casa legislativa da qual já fiz parte. São muitos anos dedicados ao segmento do comércio, turismo e à carreira política”, afirmou Essiomar Gomes.

A moção de aplausos é um testemunho do comprometimento e dedicação de Essiomar Gomes à cidade de Angra dos Reis. Seu legado e contribuições significativas para o desenvolvimento local são reconhecidos e celebrados por toda a comunidade.

Essiomar Gomes agradece a todos os envolvidos por esse gesto de reconhecimento e reitera seu compromisso contínuo com o progresso e o bem-estar de Angra dos Reis.