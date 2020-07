Estado de saúde do secretário de Serviços Públicos de Barra do Piraí ainda é grave

Barra do Piraí – A prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria de Saúde, atualiza às informações sobre o estado de saúde do secretário de Serviços Públicos, Rodrigo Baptista do Nascimento. De acordo com o novo boletim médico, Rodrigo Nascimento está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Miguel Couto, referência em traumas no Rio de Janeiro. O estado de saúde de Rodrigo é grave e inspira cuidados.