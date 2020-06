Estado deve prorrogar restrições no transporte a partir de cidades do Sul Fluminense

Matéria publicada em 1 de junho de 2020, 13:35 horas

Rio – O governador Wilson Witzel deve editar novo decreto nesta segunda-feira, dia 1, com uma série de medidas a serem adotadas de combate à Covid-19. No documento, o governador deve prorrogar algumas decisões já tomadas e promover novas ações. No esboço do documento, segue a suspensão da circulação do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros nas modalidades – regular, fretamento e complementar, entre o conjunto formado pelos municípios de Volta Redonda, Barra Mansa e Pinheiral, e os demais municípios do Estado do Rio de Janeiro. Nestes locais, os transportes operarão com restrições definidas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro em regramento específico, para atendimento atividades essenciais.

Shoppings, centros comerciais e similares (com exceção de hospitais, clínicas, laboratórios e estabelecimentos similares dentro destes locais) podem abrir a partir do dia 8 de junho. Também ficam suspensos o funcionamento de academias de ginástica, obras de reparo em imóveis residenciais e comerciais que não sejam emergenciais. Wilson Witzel determinaria ainda a suspensão até o dia 21 de junho de atividades que envolvam aglomerações – shows, eventos, carreatas, feiras, entre outros.

O decreto estabelece ainda que as forças de segurança do Estado do Rio de Janeiro deverão atuar para manter o cumprimento das medidas, sendo certo que para tal fim,poderão fotografar e filmar todos aqueles que descumprirem as medidas previstas no presente artigo, a fim de instruir ato de comunicação ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, sem prejuízo da instauração de procedimento investigatório para apurar a ocorrência de crime e infração administrativa. A administração Pública deverá assegurar o sigilo das informações. Dessa forma, fica vedada a divulgação de fotografia ou filmagens.

No esboço do decreto, o governador “recomenda” que as prefeituras adotem medidas semelhantes ao que estiver no texto e que avisem o governo do estado sobre cada caso.