Estado do Pará é um lixo”, diz vereador ao defender projeto anti-imigração

Joinville (SC) – O vereador Mateus Batista (União Brasil), de Joinville (SC), causou polêmica ao apresentar um projeto de lei que quer dificultar a chegada de pessoas do Norte e Nordeste na cidade. Na sessão da Câmara na segunda-feira (25), ele afirmou que o “Estado do Pará é um lixo”, frase que gerou revolta entre políticos e representantes da sociedade.

O projeto obriga quem chega a comprovar residência em até 14 dias, sob risco de expulsão. Batista tenta justificar a medida dizendo que Santa Catarina já “paga a conta duas vezes” ao receber migrantes de estados “mal administrados” e cita um “modelo alemão”. Nas redes sociais, ele ameaçou: “Santa Catarina vai virar um grande favelão” se o controle não for feito.

No plenário, ele usou dados do Censo para reforçar o discurso: “Belém tem 57% da sua população favelizada. Estou falando da forma como o Estado é governado. Esse fluxo migratório está sendo pressionado novamente por causa de estados mal geridos no Norte e Nordeste. O Estado do Pará é um lixo”. A fala é vista como discriminatória e pode ter consequências legais.