quinta-feira, 28 agosto 2025
Fale conosco

Estado do Pará é um lixo”, diz vereador ao defender projeto anti-imigração

Proposta polêmica em Joinville quer dificultar chegada de pessoas de outras regiões; autor usa discurso classificado como discriminatório e cita "modelo alemão"

by Lívia Nascimento

Nas redes sociais, ele ameaçou: “Santa Catarina vai virar um grande favelão” – Foto: Reprodução

Joinville (SC) – O vereador Mateus Batista (União Brasil), de Joinville (SC), causou polêmica ao apresentar um projeto de lei que quer dificultar a chegada de pessoas do Norte e Nordeste na cidade. Na sessão da Câmara na segunda-feira (25), ele afirmou que o “Estado do Pará é um lixo”, frase que gerou revolta entre políticos e representantes da sociedade.

O projeto obriga quem chega a comprovar residência em até 14 dias, sob risco de expulsão. Batista tenta justificar a medida dizendo que Santa Catarina já “paga a conta duas vezes” ao receber migrantes de estados “mal administrados” e cita um “modelo alemão”.

Joinville (SC) – O vereador Mateus Batista (União Brasil), de Joinville (SC), causou polêmica ao apresentar um projeto de lei que quer dificultar a chegada de pessoas do Norte e Nordeste na cidade. Na sessão da Câmara na segunda-feira (25), ele afirmou que o “Estado do Pará é um lixo”, frase que gerou revolta entre políticos e representantes da sociedade.

O projeto obriga quem chega a comprovar residência em até 14 dias, sob risco de expulsão. Batista tenta justificar a medida dizendo que Santa Catarina já “paga a conta duas vezes” ao receber migrantes de estados “mal administrados” e cita um “modelo alemão”. Nas redes sociais, ele ameaçou: “Santa Catarina vai virar um grande favelão” se o controle não for feito.

No plenário, ele usou dados do Censo para reforçar o discurso: “Belém tem 57% da sua população favelizada. Estou falando da forma como o Estado é governado. Esse fluxo migratório está sendo pressionado novamente por causa de estados mal geridos no Norte e Nordeste. O Estado do Pará é um lixo”. A fala é vista como discriminatória e pode ter consequências legais.

se o controle não for feito.

No plenário, ele usou dados do Censo para reforçar o discurso: “Belém tem 57% da sua população favelizada. Estou falando da forma como o Estado é governado. Esse fluxo migratório está sendo pressionado novamente por causa de estados mal geridos no Norte e Nordeste. O Estado do Pará é um lixo”. A fala é vista como discriminatória e pode ter consequências legais.

Você também pode gostar

População brasileira chega a 213,4 milhões

Luciano Mineirinho retoma projeto “Vereador Na Sua Rua”...

Registro inédito confirma presença de muriquis-do-sul na Costa...

Justiça proíbe redes da Meta de exibir ‘crianças...

Agiota que cobrava R$ 100 por dia de...

Volta Redonda abre inscrições para Chamada Escolar 2026...

Casa Claudionor Rosa oferece curso gratuito de xadrez

UFF realiza IX Semana de Engenharia de Agronegócios...

Integração e oportunidades marcam a 6ª edição do...

PRF apreende motocicleta adulterada em Piraí

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996