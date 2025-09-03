quinta-feira, 4 setembro 2025
Estado do Rio lança programa de apoio ao empreendedorismo

Iniciativa prevê capacitação, fomento e mapeamento do setor, com expectativa de impactar 10 mil pessoas

Barra Mansa – O governador Cláudio Castro lançou, nesta quarta-feira (3), o Programa Empreendedorismo RJ, com o objetivo de valorizar o empreendedorismo fluminense, além de ampliar o impacto econômico, social e ambiental dos negócios no estado. O projeto, criado pela Subsecretaria de Ações Comunitárias e Empreendedorismo da Secretaria de Estado da Casa Civil, institucionaliza uma política pública estruturante para o setor, podendo impactar 10 mil pessoas diretamente.

“O empreendedorismo tem o poder de salvar vidas, famílias, de dar oportunidades e realizar sonhos. O sonho de lançar um programa começou lá atrás, quando começamos a adotar políticas para ajudar a jornada do empreendedor, desburocratizar a abertura de empresas e diminuir a carga tributária. Hoje, o Rio de Janeiro é destaque em empreendedorismo e geração de empregos. Reiteramos nosso compromisso de continuar avançando nesse setor”, afirmou o governador.

O Programa Empreendedorismo RJ é dividido em quatro eixos principais, a formação e qualificação empreendedora; políticas públicas para o empreendedorismo e participação social; fomento ao empreendedorismo e dados e mapeamento. A expectativa é que 2 mil empreendedores sejam qualificados no Capacita em Rede, 300 expositores de feiras sejam capacitados com curso de inglês voltado para vendas e 500 gestores públicos sejam formados pelo Gestor Empreendedor.

Serão promovidas 22 caravanas no Estado do Rio de Janeiro, com intuito de coletar dados para elaborar o Documento Base da Política Estadual do Empreendedorismo. Além disso, a partir dos dados coletados, serão elaborados, de maneira inédita, três mapas para o setor. O Mapa de Comunidades e Aceleradoras do Empreendedorismo RJ, o Mapa de Lojas Colaborativas e o Mapa de Artesãos do Carnaval, com objetivo de identificar os colaboradores e entender as demandas do setor.

“Temos trabalhado muito, e hoje entregamos essa política pública que vai ampliar o alcance da agilidade, inovação e criatividade que vem dos empreendedores. Vamos iniciar a nossa caravana pela Baixada Fluminense. Atuando com os empreendedores, entendemos que era necessário levar capacitação também para os municípios, para que eles compreendessem o processo do que estamos construindo aqui no Governo do Estado. Assim, vamos poder trabalhar de forma articulada e conjunta, atendendo os cidadãos e os ajudando a crescer”, afirmou a subsecretária de Ações Comunitárias e Empreendedorismo, Karol Mendez.

