Estado está autorizado a criar delegacia especializada em crimes sexuais

Matéria publicada em 18 de abril de 2023, 12:39 horas

Estado do Rio – O Governo do Estado está autorizado a criar a Delegacia Especializada de Atendimento aos Crimes Sexuais (Deacris). A determinação é da Lei nº 9.993/23, de autoria da deputada Tia Ju (REP), que foi sancionada pelo governador em exercício Thiago Pampolha e publicada no Diário Oficial desta terça-feira (18).

A autora da lei justifica a necessidade da medida pelos índices de violência do estado. Foram 5.105 casos de estupro só em 2021, segundo o Instituto de Segurança Pública (ISP), o que corresponde à média de um caso a cada 100 minutos.

“Como a lei é autorizativa, teremos tempo de nos articularmos, conversarmos, buscarmos recursos para que possamos ter uma delegacia específica, para que os processos referentes a esses crimes passem a ter mais celeridade”, explicou Tia Ju.