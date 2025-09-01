segunda-feira, 1 setembro 2025
Estado lança aplicativo 193RJ para pedidos de socorro

Ferramenta amplia atendimento do Corpo de Bombeiros com geolocalização

Estado do Rio – A população do Estado do Rio de Janeiro agora conta com mais um canal para pedir socorro de forma ágil ao Corpo de Bombeiros: o aplicativo 193RJ, lançado nesta segunda-feira (1) pelo governador Cláudio Castro e pelo secretário de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Tarciso Salles, em evento realizado no Palácio Guanabara. A plataforma permite informar rapidamente localização e tipo de ocorrência, com geolocalização que envia os dados diretamente à central de chamados, garantindo mais agilidade e precisão no atendimento.

“Essa é mais uma grande entrega para beneficiar o cidadão fluminense, mostrando que o Corpo de Bombeiros é uma instituição que entende a importância de evoluir e modernizar os sistemas e que está à frente do seu tempo. Tivemos o número alarmante de 17 mil trotes sendo passados para os bombeiros, podendo causar mortes, evitando atendimento a ocorrências reais. Essa ferramenta é um ganho para o atendimento, contribuindo para a maior missão dessa corporação, que é salvar vidas”, destacou o governador Cláudio Castro.

A ferramenta tem uma interface intuitiva e apresenta opções diretas para diversos tipos de emergências como escapamento de gás, acidente de trânsito, incêndio e tentativa de suicídio. Nos casos de situação de emergência não listada, o cidadão pode optar por realizar uma ligação direta para o número 193. O acesso é integrado à conta gov.br, o que assegura a identificação e a proteção dos dados. Além disso, o cidadão consegue acompanhar o status do atendimento direto na tela.

Atendimento especializado à população

Durante a cerimônia, o Corpo de Bombeiros apresentou o Grupo de Operações Especiais (GOESP), equipe que, desde a criação, em junho deste ano, já salvou mais de 40 vítimas e prestou apoio a quase 30 unidades do CBMERJ no Estado do RJ. São 130 militares altamente capacitados e preparados para atuar em ocorrências complexas como salvamentos especializados, operações em áreas de matas e montanhas, acidentes de trânsito, intervenções em cenários de desastres de grande magnitude e incêndios florestais. O efetivo conta também com profissionais da área da saúde, ampliando a capacidade de resposta em situações críticas. Além disso, caso necessário, os agentes estão aptos em outros estados brasileiros e até outros países.

Também foi destaque no evento a Operação Extinctus, a maior ação de prontidão do CBMERJ focada nos incêndios florestais realizada ao longo do período de estiagem em todo o território fluminense. Desde o dia 9 de junho, a corporação combateu mais de 2,7 mil incêndios em vegetação. O planejamento operacional da instituição prevê o apoio de mais de 400 bombeiros militares a qualquer região do estado, em até 4 horas. A operação utiliza equipamentos e viaturas de última geração, capazes de enfrentar os cenários mais adversos.

“O investimento do Governo do Estado no Corpo de Bombeiros é motivo de muita celebração para nós. Além das viaturas pesadas, hoje podemos contar com kits de combate a incêndio, que facilitam a nossa atuação em lugares de difícil acesso. Os equipamentos modernos e a tecnologia, agora no aplicativo, garantem mais agilidade e precisão no nosso dia a dia”, afirmou o coronel Tarciso Salles.

Os investimentos do Governo do Estado no Corpo de Bombeiros somam quase R$ 24 milhões, destinados para a aquisição de equipamentos como dois veículos do tipo ATT (Auto Transporte de Tropa); dois veículos AEsp (Auto Especializado) para o GOESP e dois AR (Auto Rápido) utilizados nas guarnições de combate a incêndios florestais, 21 sopradores, além de mochilas flexíveis de combate a incêndio em vegetação, bombas portáteis, entre outros.

