Estado realiza primeira audiência pública sobre o processo de concessão dos serviços da Cedae

Matéria publicada em 25 de junho de 2020, 19:55 horas

Rio – O Governo do Estado realizou, nesta quinta-feira (25/06), a primeira audiência pública para apresentação e debate da proposta de nova modelagem para universalização dos serviços públicos de captação, abastecimento e tratamento de água e esgoto, assim como a destinação final de esgotos sanitários nas regiões metropolitana, centro-sul, serrana, norte e noroeste do Estado do Rio de Janeiro.

Participaram do encontro virtual, representantes da sociedade civil, especialistas em saneamento, o defensor público Arnaldo Goldemberg, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Lopes, o procurador-geral do município do Rio de Janeiro, Marcelo Marques, o presidente-executivo do Instituto Trata Brasil, Édison Carlos, e o chefe de departamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Guilherme Albuquerque.

Após a divulgação de informações sobre o projeto desenvolvido pelo BNDES – investimentos previstos, cronograma e metas de cobertura, soluções específicas para comunidades de baixa renda, entre outros pontos – a população opinou sobre a modelagem e esclareceu algumas dúvidas.

– Vamos conduzir o processo de forma clara, disponibilizando todas as informações necessárias para que a sociedade conheça os detalhes do projeto. Por isso, ampliamos o prazo de consulta, acrescentando a realização de mais uma audiência – explicou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, Marcelo Lopes.

As outras duas audiências públicas serão realizadas nos dias 6 de julho e 4 de agosto, às 10h. O link para o acesso será disponibilizado no endereço eletrônico http://www.rj.gov.br/consultapublica, com até um dia de antecedência da realização de cada uma delas.

Modelo de concessão



A área que abrange os 64 municípios atendidos pela Cedae será dividida em quatro blocos, com prazo de concessão de 35 anos. As concessões foram divididas de forma a equilibrar os custos e a arrecadação das concessionárias, com regiões já desenvolvidas, que exigem poucas obras de infraestrutura, e outras onde haverá necessidade de mais intervenções.

As concessionárias terão que cumprir metas de universalização dos serviços, devendo atingir 99% de cobertura no abastecimento de água e 90% de cobertura de esgotamento sanitário em até 20 anos.