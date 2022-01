Estado se compromete a refazer pontes e estrutura de contenção afetadas por chuvas em Rio Claro

Matéria publicada em 19 de janeiro de 2022, 16:48 horas

Rio Claro – Nesta terça-feira (18/01) o secretário de Infraestrutura e Obras do Estado do Rio de Janeiro, Max Lopes, e o subsecretário de Infraestrutura, Rogério Brandi, estiveram em Rio Claro visitando os locais afetados pelas fortes chuvas de dezembro: as pontes de Santana e Rio das Pedras em Lídice bem como a estrutura de contenção à rua São Francisco no bairro Santa Luzia.

O secretário vistoriou os locais e colocou a Secretaria de Infraestrutura e Obras do Estado à disposição do Município, ficando definido que o Governo do Estado executará a contenção à rua São Francisco, bairro Santa Luzia, bem como as pontes nas localidades de Santana e Rio das Pedras.

“Desde já, o governo municipal agradece ao Govenador Cláudio Castro a atenção dispensada pelo Secretário Max Lopes, num momento tão difícil para a Comunidade rio-clarense”, afirmou em nota a prefeitura de Rio Claro.

Histórico

No dia 17/12/2021, o distrito de Lídice foi atingido por uma forte chuva que alagou o centro da cidade e comprometeu a estrutura de duas pontes, uma sobre o rio das pedras e outra sobre o rio piraí na localidade de Santana. No último dia 10 de janeiro, em função das chuvas, o colapso do muro de contenção, localizado na rua São Francisco no bairro Santa Luzia, em Rio Claro, colapsou.

Diante deste cenário, o prefeito de Rio Claro, José Osmar, inicialmente teve uma reunião com a PCH Rio do Braço, objetivando a locação de uma ponte de emergência, já contratada, para atender emergencialmente àquela Comunidade.

Na estrada do Rio das Pedras, foi feita uma recomposição da parte carreada pelas chuvas, para a passagem provisória de veículos de passeio.

As estradas vicinais nas localidades de Itaoca, Coqueiros, Sinfrônio e Rio das Pedras estão sendo socorridas de forma emergencial, dado o período de chuvas e a necessidade de locomoção das Comunidades que residem nestas localidades.

Paralelamente, o Prefeito José Osmar fez contato com o Governador Cláudio Castro, que prontamente colocou o Secretário de Infraestrutura e Obras do Estado do Rio de Janeiro, Max Rodrigues Lopes, que prontamente atendeu ao Município, disponibilizando equipamentos e agregado siderúrgico (escória) para dar atendimento emergencial às estradas vicinais.