Eurico Junior anuncia recapeamento da RJ-143

Matéria publicada em 1 de junho de 2022, 19:13 horas

Valença – O deputado estadual Eurico Júnior anunciou ontem uma importante conquista para os moradores de Valença e região: o recapeamento asfáltico da RJ-143, no distrito de Barão de Juparanã, passando por Quirino até Esteves, no município de Valença, objeto da indicação parlamentar n° 5.348, de 30 de abril de 2021.

A RJ-143 é a principal via de acesso à UNIFFA, importante universidade de Valença, pela qual trafegam inúmeros ônibus e veículos de toda a comunidade acadêmica. Além disso, situa-se na região do Vale do Café e recebe diversos turistas com destino à Conservatória e outros pontos turísticos da região, beneficiando moradores de Barra do Piraí, Vassouras, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Mendes e Valença.

“O governador Claudio Castro, em seu trabalho incansável em benefício do interior do nosso estado, atendeu mais uma indicação parlamentar que encaminhei via Alerj. A via estava em péssimo estado de conservação. Esta obra trará mais segurança e conforto aos motoristas e desenvolvimento em diversas áreas como a educação e o turismo. Em meu nome e em nome da população desses municípios, agradeço ao governador Claudio Castro, ao secretário das Cidades, Uruan de Andrade e ao presidente do DER-RJ, Herbert Marques da Silva, por mais essa obra fundamental. Sigo lutando por vias e estradas em bom estado de conservação, sinônimo de desenvolvimento para o interior do nosso estado”, finalizou o deputado Eurico Júnior.