Eurico Junior promove reunião para prestar contas do mandato

Matéria publicada em 7 de junho de 2022, 18:21 horas

Sul Fluminense – Mais de 180 pessoas participaram, na noite de sexta-feira, dia 3 de junho, em Paraíba do Sul, de reunião de prestação de contas do mandato do deputado estadual Eurico Júnior, entre prefeitos, vices-prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, suplentes, lideranças e moradores do Centro-Sul Fluminense. Eurico Júnior, representante de municípios que não tinham parlamentares nascidos e moradores do Centro-Sul fluminense há mais 55 anos, foi muito elogiado por sua atuação como deputado estadual que está sempre lutando para atender as demandas da população.

“Só um coração forte para aguentar a emoção de uma noite tão especial. Estou na vida política há 40 anos, fui vereador de Vassouras aos 23 anos, prefeito por três mandatos (duas vezes de Paty do Alferes e uma de Vassouras), deputado federal, presidente do Ceasa, secretário de Educação e, desde o final de 2020, deputado estadual do Rio de Janeiro. Esse trabalho coroa uma trajetória de muito trabalho em benefício da população do interior, do qual tenho muito orgulho de pertencer”, comentou Eurico Júnior.

Estavam presentes, além da mulher do deputado, Jeanne, e dos filhos, o prefeito de Paty do Alferes, Juninho Bernardes, Rudá e Thomaz, o ex-prefeito de Paraíba do Sul, Gil Leal, o prefeito de Três Rios, Joa, o prefeito de Rio das Flôres, Vicente Guedes, o vice-prefeito de Mendes, Jiló, o ex-prefeito de Sumidouro por três mandatos, Juarez, o ex-prefeito de Levy Gasparian, Irineu Guiraldelo, de Paty, Alexandre Lisboa. E ainda, os vereadores Kiko Brando (Vassouras), professor Anderson Muriçoca (Três Rios), Gilmara (Sapucaia), Tia Norma, Léo Corrêa, Guilherme Vei (Paraíba do Sul), Juliano e Pastor Brum (Barra do Piraí), Daniela da Auto-Escola, (São José de Vale do Rio Preto), Maria Ribeiro (Comendador Levy Gasparian), David Nogueira (Valença), Careca, Gleidinho e Taninha (Sapucaia), Chiquinho (Paraíba do Sul), suplentes, ex-vereadores, lideranças de Paraíba do Sul, como Caio Tavares e professor Rafael Rangel, Claudia Fantana, ex-candidata a prefeita de Comendador Levy Gasparian, assessora Três Rios, Sumidouro, Mendes, Valença, Rio das Flôres, Vassouras, Miguel Pereira, Sapucaia, Engenheiro Paulo de Frontin, Teresópolis, Paty do Alferes, Areal, São José do Vale do Rio Preto, Carmo, cidade do Rio de Janeiro e Silva Jardim.

“Há um ano e oito meses realizei o sonho de me tornar deputado estadual. A energia que me movia lá atrás, aos 23 anos, só aumentou, impulsionada pelos desafios e a responsabilidade de levar mais qualidade de vida a cada cidadão fluminense, por meio de obras, serviços e projetos que garantam o desenvolvimento dos municípios. Sou abençoado por ter conseguido chegar até aqui, cercado de tantos amigos – prefeitos, vereadores, lideranças políticas, moradores de bairros desse nosso interiorzão – gente simples e batalhadora. Me encheu de emoção e alegria poder, junto com minha esposa e filhos, receber o carinho, o reconhecimento e contar com a presença de dezenas de pessoas unidas entorno de um projeto: o bem comum”, finalizou o deputado.