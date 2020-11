Evandro Glória, candidato a prefeito de VR, propõe consultas médicas online

Volta Redonda– O candidato à Prefeitura de Volta Redonda, Evandro Glória, pelo Cidadania, fez uma caminhada neste sábado, dia 07, nas ruas do bairro Açude, onde defendeu o uso da tecnologia para agilizar e melhorar o atendimento em saúde pública na cidade.

Segundo Glória, seu plano de governo tem a proposta de implantar as consultas online por vídeoconferência, beneficiando moradores de diversas regiões da cidade.

– As consultas online já acontecem com sucesso em várias cidades do Brasil. O sistema beneficia moradores de localidades mais distantes do centro, e também idosos e pessoas com deficiência, que têm dificuldade de deslocamento. Também queremos usar aplicativos para marcação de consultas e exames – afirmou o candidato.

Além da tecnologia, Evandro Glória também citou, em reunião com moradores do Açude, a qualificação profissional como prioridade para os servidores municipais de seu mandato.

– Eu venho da iniciativa privada, sou gestor de uma empresa há 33 anos, e o que hoje me incomoda muito é a falta de treinamento e qualificação dos servidores municipais. Ainda bem que ainda temos servidores sérios e abnegados, que servem bem à comunidade. Mas no geral, precisamos investir em treinamento e qualificação, para que o servidor entenda que a função dele é atender com qualidade o cidadão – disse Evandro Glória.

O candidato a prefeito pelo Cidadania, disse ainda que, pretende reorganizar toda a estrutura de atendimento em saúde de Volta Redonda.

-Em nossas caminhadas estamos recebendo muitas reclamações de moradores que ficam até três meses aguardando consultas e exames, e isso é um absurdo que vamos trabalhar para corrigir já nos primeiros seis meses de governo – afirmou Evandro Glória.