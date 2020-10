Evandro Glória propõe cooperativas para melhor utilização dos equipamentos desportivos da cidade

Matéria publicada em 26 de outubro de 2020, 15:47 horas

Volta Redonda – Em entrevista a uma rádio da cidade, Evandro Glória, candidato a prefeito pelo Cidadania, defendeu a melhor utilização dos equipamentos esportivos de Volta Redonda, incluindo o estádio Raulino de Oliveira.

— Nossa cidade vive uma realidade de muitos equipamentos esportivos públicos abandonados, e temos projetos para mudar essa realidade. Tanto com investimento e reforma e construção de áreas de lazer, quando com a valorização do profissional do esporte — afirmou Evandro Glória.

Segundo Glória, a prioridade são as cooperativas e parcerias. “Vamos conversar com os profissionais, conhecer seus anseios, e criar cooperativas de trabalho, criando projetos e parcerias público-privadas (PPPs) que promovam o esporte, mantendo quadras e praças o dia todo com atividades para crianças e jovens”, disse o candidado.

Ainda segundo Evandro Glória, as cooperativas vão criar oportunidades de emprego para os profissionais e manter as crianças com atividades lúdicas e esportivas o dia todo.

— Trata-se de um em um amplo projeto educacional que temos em nosso plano de governo, que contempla atividades extracurriculares nas praças e quadras da cidade — explicou.

Em relação ao Estádio Municipal Raulino de Oliveira, Evandro Glória disse que depende de um estudo que já está sendo elaborado pelo candidato a vice-prefeito da sua chapa, Alex Bosco, que é Diretor Administrativo do Voltaço.

— Só assim vamos saber, junto com o clube, a melhor forma de administrar o estádio, que encontra-se com sua manutenção precária e subutilizado pela população — afirmou Evandro Glória