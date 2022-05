Evento celebra luta antimanicomial em Barra do Piraí

Matéria publicada em 17 de maio de 2022, 18:37 horas

Barra do Piraí – A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Barra do Piraí está preparando um evento para celebrar a Luta Antimanicomial, na quinta, 19, na Praça Nilo Peçanha, a partir das 9 horas. A data é celebrada, anualmente, um dia anterior, no dia 18 de maio.

No dia, é celebrado o movimento que visa lembrar aos cidadãos que todas as pessoas têm o direito fundamental à liberdade, a viver em sociedade e a receber cuidado e tratamento sem que, para isto, tenham que abrir mão do seu lugar de cidadãos. A luta é para combater estigmas e preconceitos relacionados a pacientes e ao tratamento psiquiátrico.

Há mais de 30 anos, o Brasil vem construindo políticas públicas voltadas para a Saúde Mental da população, a fim de substituir as internações em manicômios, os choques elétricos e as violações nas vidas dos pacientes.

Para comemorar este dia, serão montadas tendas temáticas onde será compartilhada a história da Saúde Mental no município de Barra do Pirai. “Teremos ainda, intervenção artística, atividade física, rodas de conversa e atividades lúdicas para as crianças”, explica o secretário de Saúde, Renato Moreira.

— Investimos em qualidade e humanidade no tratamento da Saúde Mental em nossa cidade, como forma de melhorar a qualidade de vida de toda a população; essa é a nossa meta — declarou o prefeito Mário Esteves.