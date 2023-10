Evento debate criação da DEAM na Região das Agulhas Negras

Resende – A Coordenadoria da Mulher de Resende, em parceria com a Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres da Prefeitura de Itatiaia, promove nesta quinta-feira (5), um encontro para construção do ‘Fórum Regional Permanente de Políticas Públicas para Mulheres’, cujo objetivo será debater a elaboração de políticas públicas para mulheres de Itatiaia, Porto Real, Quatis e Resende. O encontro será na Câmara Municipal de Itatiaia, na Avenida dos Expedicionários, nº 205, Centro.

Segundo a coordenadoria da mulher de Resende, a proposta é de união entre os municípios próximos, na região. Isso foi pensado em virtude de as demandas municipais serem muito semelhantes, tanto socialmente quanto geograficamente.

“Temos condições de vida muito parecidas aqui de vida e de políticas públicas para as mulheres. Além de a patrulha da Maria da Penha acompanhar as demandas de todos esses municípios. Então, temos uma série de demandas que podem prevalecer para toda a região, como a possibilidade de uma DEAM (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher) regional, já que nenhum município atende aos critérios, sozinho, para a criação de uma unidade”, explicou a coordenadora, Yohana Mazza.

Para o encontro desta quinta-feira, foram convidados os serviços e secretarias dos quatro municípios, além de outras autoridades municipais. As profissionais que trabalham na criação do fórum regional já realizaram uma reunião com a delegada Tatiana Queiroz, superintendente de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, da Secretaria de Estado da Mulher.