Ex-prefeito de Engenheiro Paulo de Frontin é denunciado pelo Ministério Público por crimes contra a administração pública

Rio de Janeiro – O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ), denunciou à Justiça o ex-prefeito de Engenheiro Paulo de Frontin Jauldo de Souza Balthazar Ferreira e mais seis pessoas pelos crimes de dispensa ilegal de licitação, superfaturamento de contrato público, desvio de combustível, coação no curso do processo e associação criminosa. Os fatos ocorreram durante o mandato de Jauldo, entre os anos de 2017 e 2020.

O Juízo da Vara Única da Comarca de Paulo de Frontin recebeu a denúncia e deferiu o pedido do GAECO/MPRJ de suspensão do exercício da função pública de Jauldo que, atualmente, ocupa o cargo de assessor na Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Em julho de 2020 o MPRJ deflagrou a operação Pharus (farol, em latim) para cumprir mandados de busca e apreensão contra a organização criminosa. Um dos alvos da operação foi o então prefeito Jauldo de Souza Balthazar Ferreira, que já era réu em ação civil pública ajuizada pela Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Vassouras relacionada aos fatos agora denunciados.

Além do ex-prefeito Jauldo de Souza Balthazar Ferreira, também foram denunciados os proprietários do posto de gasolina, servidores públicos que participaram do esquema criminoso e particulares que se beneficiaram do desvio de combustível.