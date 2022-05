Executiva nacional do União Brasil elogia pré-candidatura de Furlani a deputado federal

Matéria publicada em 19 de maio de 2022, 17:09 horas

Barra Mansa – Segundo declarações do presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar, o apoio do partido à pré-candidatura a deputado federal do presidente da Câmara Municipal de Barra Mansa, Luiz Furlani, se deve ao fato de ele ser uma liderança consolidada em ascensão no município de Barra Mansa e na Região Sul Fluminense do Estado.

– Reconhecemos que Furlani é uma liderança que cresce em Barra Mansa e que possuiu um grande potencial eleitoral. É um político com garra, determinação e que desde que assumiu seu posicionamento como político, vem lutando pela população, disse Bivar.

De acordo com o vice-presidente do partido, Antônio Rueda, disse que Furlani é uma liderança que cresce em Barra Mansa e na Região Sul Fluminense e que consolida sua posição e seu potencial eleitoral no partido nas eleições deste ano.

O presidente da Executiva Estadual e prefeito de Belford Roxo, Waguinho, disse que Furlani por todo o trabalho que vem realizando em Barra Mansa como vereador, é um grande nome do partido e merece disputar e estar numa cadeira na Câmara dos Deputados Federais em 2023.

– Entendemos que Furlani vai realizar um excelente trabalho, que é um político que cada dia ganha mais notoriedade devido ao excelente trabalho que vem realizando, e temos certeza que fará o mesmo caso ocupe uma cadeira como deputado federal, finalizou o presidente Waguinho.