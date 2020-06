Executivo aguarda aprovação do Plano Diretor de Volta Redonda

Matéria publicada em 23 de junho de 2020, 19:50 horas

Após várias audiências públicas, prefeitura encaminhou projeto de lei à Câmara Municipal e aguarda aprovação

Volta Redonda – A revisão do Plano Diretor de Volta Redonda está em discussão desde 2017. Segundo a Prefeitura de Volta Redonda, a construção do documento foi feita de forma participativa, envolvendo toda a população, através de quase 50 oficinas nos bairros e cerca 30 audiências públicas.

“Após todas essas etapas o documento, que será uma peça importante para a retomada da economia na cidade, foi encaminhado à Câmara Municipal para apreciação e aprovação”, afirma a Prefeitura em nota à Imprensa.

O prefeito Samuca Silva destacou que o município elaborou um Plano Diretor moderno, que visa preparar a cidade para a retomada econômica, melhorando as diretrizes da cidade.

– Todo o processo foi feito de forma participativa e o produto final foi fruto de um consenso entre todas as partes envolvidas. Enviamos para o Legislativo e aguardamos a aprovação. O Plano Diretor será fundamental para a retomada da economia e a demora em sua aprovação inviabiliza novos investimentos pós-pandemia – disse Samuca.

De acordo com o diretor-presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Volta Redonda (IPPU-VR), Sérgio Fernandes Protazzio, sem o Plano Diretor a cidade não tem um fluxo de crescimento. “Ele serve para direcionar o crescimento do município. Além disso, a nossa legislação hoje é fragmentada. A revisão do Plano será boa para todos, inclusive para o poder legislativo”, explicou.

O Projeto de Lei, resultante de todo o processo de revisão do Plano Diretor está na Câmara há mais de um ano. O material inclui propostas para a revisão das leis que regem os três principais eixos do Plano Diretor, que são: zoneamento, que define onde estarão áreas com vocação comercial ou residencial, áreas verdes e rurais; parcelamento, que trata da divisão de terras em lotes, definindo regras para tornar uma área não habitada em habitada; e edificações, que contém padrões para construções de acordo com o local que está dentro do município.