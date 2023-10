Explosão de hospital em Gaza “foi feito pelo outro lado” e não por Israel, diz Biden

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou a Tel Avivi, em Israel nesta quarta-feira (18). Ele foi recebido pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no Aeroporto Internacional Ben Gurion.

Biden desembarca no país um dia após a explosão do Hospital Al-Ahli, em Gaza, que deixou centenas de mortos e resultou em uma troca de acusações sobre o autor do ataque.

Em encontro com Netanyahu, o presidente expressou apoio ao país judaico, afirmando que o ataque não foi realizado por Israel.

“Eu fiquei profundamente triste e indignado com a explosão de ontem no hospital de Gaza. E com base no que vi, parece que foi feito pelo outro lado, não por vocês. Temos que ter em mente que o Hamas não representa todo o povo palestino e só provocou sofrimento”, disse ele.