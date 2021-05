Fábio Buchecha amplia projeto ‘Passaporte para a Vitória’

Matéria publicada em 19 de maio de 2021, 15:12 horas

Escolinha de futebol do Instituto Léo Moura terá uma segunda unidade em Volta Redonda

Volta Redonda – O vereador Fábio Buchecha (PSC) vai ampliar o projeto “Passaporte para a Vitória” para o bairro Nova Primavera. O projeto, que propicia a crianças e adolescentes entre 5 e 15 anos o treinamento da escolinha de futebol do Instituto Léo Moura, fornecendo chuteiras, uniformes de treino e de jogo, mochilas e a atuação de professores de Educação Física, vai começar a funcionar no próximo dia 11 de junho.

O projeto já tem um núcleo em funcionamento no bairro Água Limpa e funciona com recursos de uma emenda parlamentar conseguida pelo vereador com o deputado federal Luiz Lima (PSL). A subnúcleo também conta com essa fonte de recursos.

Fábio Buchecha afirmou que, em tempos de pandemia, com as crianças estudando em casa ou no máximo indo á escola em tempo parcial, a escolinha de futebol ganha ainda mais importância:

– Todos sabem que, em qualquer tempo, a prática de esportes é essencial para o desenvolvimento físico, mental e emocional de crianças e adolescentes. Nos tempos atuais, a atividade ajuda a socialização, que se tornou mais rara com a pandemia – diz o vereador.

Ele também afirma que a prática de esporte tem outro benefício importante: “Todos sabemos que as crianças que moram em comunidades carentes são candidatas em potencial a serem cooptadas pelo tráfico. A prática de esportes, além de dar a eles um objetivo e trazer noções de disciplina, as afasta de companhias que podem ser perigosas e lhes dá novos interesses e oportunidades”, completa.

O parlamentar afirma ainda que, embora o objetivo básico seja contribuir com a formação das crianças e adolescentes, o projeto traz práticas esportivas de alto nível e pode revelar novos craques:

– Todos sabemos que não há muitos Léo Mouras no mundo, mas, se um aluno for dono de um talento especial e for dedicado e disciplinado , poderá ter a chance de chegar ao profissionalismo, até porque Volta Redonda tem a tradição de revelar grandes jogadores, como Cláudio Adão, Deley, Dedé e outros. Muitos deles começaram em projetos como o “Passaporte para a Vitória” – afirma.

Reforma de quadras

O deputado federal Luiz Lima, que tem fortes vínculos com o esporte (foi nadador olímpico), também conseguiu, a pedido de Buchecha, recursos para o município aplicar num vasto programa de reforma de quadras desportivas. São cerca de R$ 500 mil que vão melhorar a condição de diversas quadras em vários pontos da cidade.