Fátima Lima e Iolanda Marinho visitam Vila dos Remédios

Matéria publicada em 9 de agosto de 2022, 14:17 horas

Barra Mansa – A vice-prefeita de Barra Mansa, que é pré-candidata a deputada federal, acompanhada da pré-candidata a deputada estadual Iolanda Marinho (União Brasil) visitou nesta terça-feira, dia 09, a Vila dos Remédios, no distrito de Floriano.

O objetivo foi conversar com os moradores para ver as necessidades e os anseios dos mesmos, com o intuito de realizar melhorias e avanços no local.

De acordo com a vice-prefeita Fátima Lima, além do asfalto, a expectativa é de mais investimentos na localidade. “O prefeito Rodrigo Drable já trouxe o asfalto aqui para a Vila dos Remédios, que era um pedido antigo dos moradores da região. Agora, com a Dra. Iolanda, trabalharemos para novas conquistas para esse povo que tanto merece,” destacou Fátima.

A pré-candidata Iolanda Marinho também comentou sobre a parceria e seu intuito para realizar melhorias na região. “Vim aqui com a Fátima em uma área na qual já tenho uma atuação, e juntas vamos unir forças para conseguir trazer mais infraestrutura, dignidade e opções para esta comunidade que é tão carente,” ressaltou Iolanda.