Fátima Lima é pré-candidata a deputada federal

Matéria publicada em 28 de junho de 2022, 18:06 horas

Vice-prefeita de Barra Mansa disputará vaga na Câmara dos Deputados pelo PSD

Barra Mansa – A professora e pastora Fátima Lima lançou na manhã desta terça-feira, 28, a pré-candidatura para concorrer a uma vaga de deputada federal pelo Rio de Janeiro nas eleições que acontecerão em outubro desse ano. A pré-candidata vem pelo Partido Social Democrático (PSD), do qual ela é presidente do diretório municipal.

Fátima, que atualmente é vice-prefeita de Barra Mansa, fez o anúncio durante importantes programas de rádios da região Sul Fluminense: Fato Popular (88 FM), apresentado pelo radialista Betinho Albertassi, e Manhã Sul Fluminense (Nova Sul Fluminense 96,1FM), com o jornalista Oscar Nora e Walter Cardoso.

Durante o bate-papo, Fátima falou sobre sua trajetória pessoal, profissional e política, desde a infância com a família adotiva, passando pela carreira no magistério até quando se tornou vice-prefeita em 2016, cargo que exerce até hoje.

Entre os resultados de sua vida política, Fátima destacou o Projeto Música nas Escolas, do qual participou de sua idealização quando exerceu o cargo de secretária de Educação de Barra Mansa. O projeto, que é referência nacional de educação musical, iniciou com 600 alunos e chegou a atender 22 mil crianças e adolescentes da rede municipal de ensino.

Durante a entrevista, Fátima destacou a importância que os valores cristãos têm em sua vida: “Lealdade, compromisso, respeito. São valores que sempre guiaram meus passos e minhas decisões. E o contato com comunidades, com as pessoas, tanto na Educação, quanto como pastora, me trouxe experiências e me fez entender mais a realidade social do nosso povo, conhecendo seus problemas e suas angústias”.

Ao ser perguntada sobre seus objetivos como deputada federal, Fátima falou da importância de cuidar da população.

— Eu vou trabalhar pela região Sul Fluminense e pela minha cidade, defendendo os valores cristãos e as pessoas que precisam de acolhimento. Também vou lutar para promover a educação e tudo que vá garantir que a população tenha melhores condições de vida. Tudo isso sem nunca esquecer de quem sempre contou comigo, e para isso quero promover políticas públicas que atendam as mulheres, os idosos, a população negra, a juventude, e os mais vulneráveis — disse.